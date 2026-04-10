"Мощно": Шавкат Рахмонов прокатил паралимпийского чемпиона на люксовом внедорожнике

Золотой призер Паралимпийских игр 2026 года Ербол Хамитов порадовал подписчиков в Instagram эксклюзивными кадрами с участием топового бойца UFC Шавката Рахмонова, передает Zakon.kz.

На кадрах опубликованного видео запечатлена совместная поездка атлетов по Алматы. Примечательно, что за рулем внедорожника Mercedes G-класса (Gelendwagen), который боец приобрел ранее, находится сам Рахмонов.

Ролик начинается с дружеского приветствия, подчеркивающего теплую атмосферу встречи двух прославленных спортсменов.

"Привет от нашего брата Шавката", – лаконично подписал публикацию Хамитов.

Пользователи Казнета мгновенно отреагировали на видео, оставив сотни восторженных комментариев.

10 марта 2026 года Ербол Хамитов добыл для Казахстана первую медаль Паралимпийских игр в Италии – "бронзу" в соревнованиях по паралыжным гонкам. А 13 марта знаменосец сборной РК завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров, а также именитый боксер Геннадий Головкин.