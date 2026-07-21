Официально: Жанибек Алимханулы отказался от чемпионского пояса WBO

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12КО) освободил пояс чемпиона мира WBO в среднем весе и принял решение перейти в следующую весовую категорию, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года издание Sports.kz, информацию подтвердил президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери.

"Жанибек Алимханулы сообщил мне, что поднимается в весе. Теперь он будет выступать во втором среднем дивизионе, а Дензел Бентли повышен до статуса полноценного чемпиона", – заявил Оливьери в интервью The Ring.

Таким образом, новым чемпионом WBO в среднем весе стал британец Дензел Бентли. Ранее он владел временным поясом организации, который завоевал 4 апреля после досрочной победы над Эндри Сааведрой в седьмом раунде.

Первым соперником Бентли в статусе полноценного чемпиона может стать обязательный претендент WBO, непобежденный кубинец Йоэнли Эрнандес. При этом организация пока не определилась, должен ли британец сразу проводить обязательную защиту или получит право самостоятельно выбрать следующего оппонента.

"Мы продолжим обсуждение. Бентли либо разрешат провести добровольную защиту, либо обяжут встретиться с Эрнандесом. Решение будет объявлено позднее", – отметил глава WBO.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали на употреблении мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.