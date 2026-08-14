"Барыс" пригласил болельщиков на свои ближайшие матчи
Фото: Telegram/barys_official
14 августа астанинский "Барыс" объявил о старте продаж билетов на первую домашнюю серию сентября в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы клуба, билеты на матчи с "Сибирью", "Салаватом Юлаевым" и "Амуром" уже можно приобрести в кассах "Барыс Арены".
"Также билеты доступны на сайте хоккейного клуба", – говорится в сообщении.
На днях знаменитый российский нападающий Александр Овечкин вошел в расширенный список кандидатов в Зал хоккейной славы Северной Америки.
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