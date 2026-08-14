"Барыс" пригласил болельщиков на свои ближайшие матчи

14 августа астанинский "Барыс" объявил о старте продаж билетов на первую домашнюю серию сентября в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы клуба, билеты на матчи с "Сибирью", "Салаватом Юлаевым" и "Амуром" уже можно приобрести в кассах "Барыс Арены".

"Также билеты доступны на сайте хоккейного клуба", – говорится в сообщении.

На днях знаменитый российский нападающий Александр Овечкин вошел в расширенный список кандидатов в Зал хоккейной славы Северной Америки.