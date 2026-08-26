LASK сотворил нереальный камбэк против "Селтика" и вышел в основу Лиги чемпионов

Легендарный шотландский футбольный клуб "Селтик" второй сезон подряд не может пробиться в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Если год назад им помешал казахстанский "Кайрат", то минувшей ночью команду Мартина О'Нилла огорчил скромный австрийский коллектив LASK, сообщает Zakon.kz.

Мировые СМИ эту неудачу "Селтика" уже назвали жутким провалом, а подвигу LASK присвоили статус грандиознейшего камбэка и футболистов назвали супергероями.

В начале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов, который прошел на арене "черно-белых", никто даже не сомневался в успехе гостей, тем более подопечные Мартина О'Нилла открыли счет и по сумме двух игр вели 4:0.

Однако вопреки законам футбола чемпион Австрии совершил чудо. Сказочная история началась на 32-й минуте, когда счет сравнял Мосес Усор.

После перерыва Роберт Любичич и Самуэль Адеринан (дубль) восстановили статус-кво по сумме двух матчей – 4:4. А в добавленное время "Селтик" был нокаутирован точным ударом Флориана Флеккера, который впервые в истории вывел LASK в основную стадию Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда Дитмара Кюбауэра стала чемпионом Австрии лишь второй раз в своей истории и впервые за 61 год.

По европейским меркам этот коллектив не очень дорогой, их бюджет составляет примерно 44 млн евро. А вот цена "Селтика" приравнена к 116,50 млн евро.

Говоря о достижениях LASK, думаем о том, способен ли наш "Кайрат" на что-то подобное. Неделю назад он проиграл "Андерлехту" в Лиге Европы дома со счетом 3:0.

А подобный шанс у алматинской дружины будет завтра на выезде в Брюсселе.