LASK сотворил нереальный камбэк против "Селтика" и вышел в основу Лиги чемпионов
Мировые СМИ эту неудачу "Селтика" уже назвали жутким провалом, а подвигу LASK присвоили статус грандиознейшего камбэка и футболистов назвали супергероями.
В начале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов, который прошел на арене "черно-белых", никто даже не сомневался в успехе гостей, тем более подопечные Мартина О'Нилла открыли счет и по сумме двух игр вели 4:0.
Однако вопреки законам футбола чемпион Австрии совершил чудо. Сказочная история началась на 32-й минуте, когда счет сравнял Мосес Усор.
После перерыва Роберт Любичич и Самуэль Адеринан (дубль) восстановили статус-кво по сумме двух матчей – 4:4. А в добавленное время "Селтик" был нокаутирован точным ударом Флориана Флеккера, который впервые в истории вывел LASK в основную стадию Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что команда Дитмара Кюбауэра стала чемпионом Австрии лишь второй раз в своей истории и впервые за 61 год.
По европейским меркам этот коллектив не очень дорогой, их бюджет составляет примерно 44 млн евро. А вот цена "Селтика" приравнена к 116,50 млн евро.
Говоря о достижениях LASK, думаем о том, способен ли наш "Кайрат" на что-то подобное. Неделю назад он проиграл "Андерлехту" в Лиге Европы дома со счетом 3:0.
А подобный шанс у алматинской дружины будет завтра на выезде в Брюсселе.