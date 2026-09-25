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#Школа
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Спорт

Ближайший матч "Барыса" перенесен в связи с трауром в Казахстане

Хоккей Отмена Матча, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 15:54 Фото: Instagram/barys_official
Встреча чемпионата КХЛ между столичным "Барысом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска, которая по расписанию должна была состояться сегодня, переносится на 26 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КХЛ, данное решение принято в связи с объявлением в Казахстане 25 сентября дня общенационального траура, а также учитывая договоренность обоих клубов между собой. Матч пройдет 26 сентября и начнется в 17.00 по казахстанскому времени.

Причиной объявления траура стала гибель военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Днем ранее Министерство обороны РК известило, что в море унесло 17 военнослужащих.

В результате трагедии 14 человек погибли, трое были спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил кораблевождения.

На данный час поисковая операция уже завершена и задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны РК.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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