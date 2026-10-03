Фанаты Роналду устроили бойкот сборной Португалии: минус почти 2 млн подписчиков

Уход Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии привел к заметному сокращению числа подписчиков официального аккаунта команды в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Cadena SER, после конфликта футболиста с главным тренером сборной и Федерацией футбола Португалии аккаунт национальной команды потерял около 1,1 млн подписчиков.

Число подписчиков снизилось с 25 млн до 23,9 млн всего за 24 часа.

Криштиану Роналду является самым популярным пользователем Instagram в мире. На его страницу подписаны 679 млн человек.

До снижения аудитории сборная Португалии занимала первое место среди национальных команд по числу подписчиков в Instagram. По состоянию на 4 октября 2026 года на страницу сборной подписаны 22,9 млн человек по всему миру.

После потери подписчиков ее обошла сборная Бразилии, на аккаунт которой подписаны более 25 млн человек.

30 сентября 20262 года стало известно, что Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии в Дании. Позже у Роналду забрали легендарный седьмой номер. Плюс к этому капитану "Аль-Насра" за самовольный отъезд из сборной Португалии грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного до шести месяцев.

В это же время сборная Португалии по футболу одержала третью подряд победу в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Игроки сборной Португалии оценили конфликт Роналду и свою победу без него.