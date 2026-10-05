#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Легендарный Зидан высказался о скандальной ситуации вокруг Роналду

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:50 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 6 октября на знаменитой арене "Стад де Франс" в Сен-Дени пройдет футбольный матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, где сборная Франции примет команду Бельгии, сообщает Zakon.kz.

За день до этого поединка главный тренер "синих" Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов, где представители СМИ не обошли вниманием главный футбольный скандал последних дней, связанный с португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Нужно отдать должное его великой карьере, мне повезло работать с ним, он помог мне выиграть много трофеев. Снимаю шляпу перед Криштиану. Я всегда испытываю большое уважение к тем, с кем мне довелось проводить время".Зинедин Зидан

Скандальная история Роналду началась на прошлой неделе, накануне матча Лиги наций УЕФА против Дании в Копенгагене.

В тот момент Криштиану покинул расположение португальской сборной из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

Спустя время он выпустил специальное заявление по своему поступку. Вскоре у Роналду забрали его седьмой номер и ему сейчас грозит дисквалификация.

А наставник португальской команды Жезуш жестко ответил на претензии Роналду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Победа Бельгия
10:57, 29 сентября 2026
Зидан одержал вторую выездную победу подряд в рамках Лиги наций
Футбол Дебют Турция
13:57, 25 сентября 2026
Стала известна схема игры Зидана в дебютной игре Лиги наций против Турции
Футбол Интервью Игрока
13:43, 24 сентября 2026
Роналду удивил фанатов откровенным интервью перед матчем с Уэльсом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Защитник &quot;Барыса&quot; Логан Дэй проводит силовой приём в матче со &quot;Спартаком&quot;
12:49, Сегодня
"Это наша работа": один из лидеров "Барыса" Логан Дэй раскрыл секрет успеха в гостях
Игрок женской сборной Казахстана по футболу на поле
12:29, Сегодня
Женская сборная Казахстана по футболу впервые в истории сыграет в плей-офф отбора на ЧМ
Поражение
12:07, Сегодня
Действующий чемпион мира по дзюдо завершил выступление Нурканата Серикбаева на ЧМ-2026
Поражение
12:05, Сегодня
Акылжан Жубатканов не сумел победить титулованного дзюдоиста из Таджикистана на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: