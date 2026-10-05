Легендарный Зидан высказался о скандальной ситуации вокруг Роналду

В ночь на 6 октября на знаменитой арене "Стад де Франс" в Сен-Дени пройдет футбольный матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, где сборная Франции примет команду Бельгии, сообщает Zakon.kz.

За день до этого поединка главный тренер "синих" Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов, где представители СМИ не обошли вниманием главный футбольный скандал последних дней, связанный с португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Нужно отдать должное его великой карьере, мне повезло работать с ним, он помог мне выиграть много трофеев. Снимаю шляпу перед Криштиану. Я всегда испытываю большое уважение к тем, с кем мне довелось проводить время". Зинедин Зидан

Скандальная история Роналду началась на прошлой неделе, накануне матча Лиги наций УЕФА против Дании в Копенгагене.

В тот момент Криштиану покинул расположение португальской сборной из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

Спустя время он выпустил специальное заявление по своему поступку. Вскоре у Роналду забрали его седьмой номер и ему сейчас грозит дисквалификация.

А наставник португальской команды Жезуш жестко ответил на претензии Роналду.