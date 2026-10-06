Казахстанский вратарь сотворил большую сенсацию в дебютном матче в КХЛ

Накануне в Магнитогорске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный "Металлург" принимал "Адмирал" из Владивостока, в воротах которого первый свой поединок проводил казахстанец Джелал-Ад-Дин Амирбеков, сообщает Zakon.kz.

Для 24-летнего голкипера это была не только первая игра за свою команду, но и его дебютная встреча в КХЛ. Данный экзамен Амирбеков сдавал не где-нибудь, а на выезде, на арене одного из грандов КХЛ и Восточной конференции – "Металлурга".

Эту проверку он прошел с отличием и стал одним из ключевых факторов успеха клуба из Владивостока, сыграв не только надежно, но и не позволив хозяевам льда реализовать все свои возможности.

В итоге "Адмирал" одержал сенсационную победу в Магнитогорске со счетом 5:2, где, по мнению экспертов, огромная заслуга лежит на воспитаннике казахстанского хоккея, который отразил 36 из 38 бросков.

После этой неожиданной победы команда Амирбекова набрала 11 очков и поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

А вот их поверженные соперники из "Металлурга" проиграли второй из трех проведенных последних матчей.

Но несмотря на эту неудачу, подопечные Андрея Разина по-прежнему стоят на вершине "Востока" (19 очков), а четвертую позицию здесь занимает наш "Барыс" (14).