Казахстанец Михайлис помог "Металлургу" победить без главного тренера
Первую шайбу в составе победителей забил лидер сборной Казахстана и коллектива из Магнитогорска – форвард Никита Михайлис.
Спустя время преимущество хозяев арены увеличили Нэйтан Тодд и Владимир Ткачев.
Здесь надо заметить, что "Металлург" провел этот матч без своего главного тренера Андрея Разина, который днем ранее был отстранен от работы из-за разногласий с подопечными.
После данного успеха команда Михайлиса набрала 21 балл и продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Плюс к этому "Металлург" взял реванш у "Адмирала" за домашнее поражение (2:5) два дня назад.
В той игре блистал казахстанский голкипер Джелал-Ад-Дин Амирбеков, который отразил 36 из 38 бросков и стал одним из главных успехов дружины из Владивостока.