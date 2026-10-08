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Спорт

Казахстанец Михайлис помог "Металлургу" победить без главного тренера

Хоккей Победа Адмирал, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:31 Фото: metallurg.ru
Накануне один из титулованных клубов КХЛ – "Металлург" – на своем льду обыграл "Адмирал" в ходе матче регулярного сезона со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Первую шайбу в составе победителей забил лидер сборной Казахстана и коллектива из Магнитогорска – форвард Никита Михайлис.

Спустя время преимущество хозяев арены увеличили Нэйтан Тодд и Владимир Ткачев.

Здесь надо заметить, что "Металлург" провел этот матч без своего главного тренера Андрея Разина, который днем ранее был отстранен от работы из-за разногласий с подопечными.

После данного успеха команда Михайлиса набрала 21 балл и продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Плюс к этому "Металлург" взял реванш у "Адмирала" за домашнее поражение (2:5) два дня назад.

В той игре блистал казахстанский голкипер Джелал-Ад-Дин Амирбеков, который отразил 36 из 38 бросков и стал одним из главных успехов дружины из Владивостока.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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