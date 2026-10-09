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Спорт

Мать Роналду высказалась по поводу последнего скандала с участием сына

Футбол Комент Матери , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:54 Фото: Instagram/Cristiano
Широко обсуждаемый в последнее время конфликт футболиста Криштиану Роналду и тренера Жорже Жезуша получил свое продолжение в виде комментариев 71-летней Долорес Авейро – матери португальского форварда, сообщает Zakon.kz.

Мать Роналду впервые публично высказалась в защиту своего сына, заявив, что эта ситуация потрясла и довела ее до слез.

Женщина рассказала подробности своего первого телефонного разговора с ним после того, как он покинул расположение португальской сборной.

"Я немного поплакала, потом смирилась с этой ситуацией. Он сказал мне: "Мама, не волнуйся, я расскажу тебе правду, когда мы все будем вместе". А я ответила: "Ладно, сынок, забудь об этом". И все. Я сказала ему успокоиться, потом он сам решил так поступить. Посмотрим. Я всячески его поддерживала, но это было бесполезно. Он много сделал для Португалии, поэтому он всегда рядом и был героем страны. Его не ценят так, как следовало бы. Мой сын мог выйти через главную дверь, а вместо этого вышел через маленькую дверь, но ничего страшного, Бог обо всем позаботится". Долорес Авейро

На днях 41-летний футболист опубликовал заявление, где рассказал о ситуации, которая сложилась между ним и главным тренером Жорже Жезушом.

В своем письме Роналду извинился перед товарищами по сборной Португалии и перед португальским народом, плюс добавил, что в будущем будет готов играть за свою страну.

Со своей стороны Жезуш не собирается просить прощения перед игроком и ждет его возвращения в сборную.

Капитан сборной Португалии покинул тренировочный лагерь своей команды в рамках Лиги наций УЕФА после того, как остался на скамейке запасных в матче против Норвегии и после фраз Жезуша на пресс-конференции перед встречей с Данией.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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