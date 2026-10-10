Роналду победно вернулся на поле и забил 980-й гол в карьере

Криштиану Роналду после скандального отъезда из сборной Португалии вернулся на поле и забил в первом же матче, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.ru, Роналду открыл счет на 23 минуте в матче "Аль-Насра" с "Аль-Дирией" в восьмом туре саудовской лиги. Форвард добил отскочивший от вратаря мяч после удара Кингсли Комана. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Аль-Насра".

Издание отмечает, что для знаменитого футболиста это 980-й гол в карьере.

Скандал после того, как 41-летний нападающий покинул сборную Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем не утихает больше недели. Криштиану Роналду даже опубликовал заявление, где рассказал о ситуации, которая сложилась между ним и главным тренером.

В своем письме Роналду извинился перед товарищами по сборной Португалии и перед португальским народом, плюс добавил, что в будущем будет готов играть за свою страну. Мать Роналду также высказалась по поводу скандала с участием сына.