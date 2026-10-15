"Барыс" обыграл "Автомобилист" и вернул себя третье место "Востока"

Накануне столичный "Барыс" в домашнем матче чемпионата КХЛ победил "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 4:1. Для казахстанского коллектива этот успех стал четвертым в пяти последних играх, что позволило им вернуться в призовую тройку сезона, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, "Барыс" завершил свою трехматчевую домашнюю серию и дальше их ждет длинный гостевой вояж из девяти встреч. "Астанчане" вернутся на свой лед только 12 ноября.

Что касаемо поединка с "Автомобилистом", то здесь страж ворот казахстанской команды Андрей Шутов был признан первой звездой за свои 28 спасений.

Авторами победных шайб у хозяев арены стали Чейз Приски, Джейк Масси, Динмухамед Кайыржан и Алихан Омирбеков. У гостей отличился только Артем Каштанов.

Тем самым "Барыс" одержал четвертую победу в пяти последних матчах и снова поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, с активом в 18 очков.

"Это командная победа, начиная с вратаря, он сделал много важных спасений. Мы старались, работали, не без ошибок. Алик Омирбеков молодец, после тяжелого удара об штангу хорошо вернулся в игру, забил гол, проявил характер. Команда есть, все работают друг на друга, стараются победить. Нам не надо, чтобы кто-то выигрывал конкуренцию в воротах, нам важно, чтобы мы выиграли". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 17 октября в Новосибирске, где сыграют с "Сибирью".

А на днях казахстанский хоккеист Валерий Орехов оформил дубль в юбилейном 500-м матче в КХЛ.