#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
Спорт

"Барыс" обыграл "Автомобилист" и вернул себя третье место "Востока"

Хоккей Победа Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 09:53 Фото: hcbarys.kz
Накануне столичный "Барыс" в домашнем матче чемпионата КХЛ победил "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 4:1. Для казахстанского коллектива этот успех стал четвертым в пяти последних играх, что позволило им вернуться в призовую тройку сезона, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, "Барыс" завершил свою трехматчевую домашнюю серию и дальше их ждет длинный гостевой вояж из девяти встреч. "Астанчане" вернутся на свой лед только 12 ноября.

Что касаемо поединка с "Автомобилистом", то здесь страж ворот казахстанской команды Андрей Шутов был признан первой звездой за свои 28 спасений.

Авторами победных шайб у хозяев арены стали Чейз Приски, Джейк Масси, Динмухамед Кайыржан и Алихан Омирбеков. У гостей отличился только Артем Каштанов.

Тем самым "Барыс" одержал четвертую победу в пяти последних матчах и снова поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, с активом в 18 очков.

"Это командная победа, начиная с вратаря, он сделал много важных спасений. Мы старались, работали, не без ошибок. Алик Омирбеков молодец, после тяжелого удара об штангу хорошо вернулся в игру, забил гол, проявил характер. Команда есть, все работают друг на друга, стараются победить. Нам не надо, чтобы кто-то выигрывал конкуренцию в воротах, нам важно, чтобы мы выиграли".Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 17 октября в Новосибирске, где сыграют с "Сибирью".

А на днях казахстанский хоккеист Валерий Орехов оформил дубль в юбилейном 500-м матче в КХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Барыс, Автомобилист, матч, КХЛ, победа
22:01, 16 декабря 2025
"Барыс" уверенно обыграл "Автомобилист" в гостях
Хоккей Адмирал Победа
17:54, 04 февраля 2026
"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений
Хоккей Победа Адмирал
18:51, 12 марта 2026
"Барыс" обыграл "Адмирал" и одержал третью победу подряд в конце сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:24, Сегодня
Александр Шевченко "повесил баранку" японцу и вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Китае
Диана Шнайдер в атаке на турнире
10:15, Сегодня
Обидчица Путинцевой Шнайдер вышла в четвертьфинал "тысячника" в Ухане
Мераб Двалишвили
10:10, Сегодня
Мераб Двалишвили хочет удивить Петра Яна в трилогии на UFC 333
Овечкин радуется с партнерами
09:50, Сегодня
Овечкину осталось сделать две голевые передачи до нового рекорда в "Вашингтоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: