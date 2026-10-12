Дастан Сатпаев опубликовал обращение к казахстанцам

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Восемнадцатилетний нападающий опубликовал в своем Instagram пост с обращением.

"Спасибо за вашу поддержку, казахстанцы! Вперед, "Бернли"! Мы продолжаем двигаться дальше", – написал 11 октября 2026 года Дастан Сатпаев.

В комментариях казахстанцы поддержали футболиста, который впервые после травмы вышел в составе "Бернли" в гостевом матче девятого тура Чемпионшипа против "Уотфорда":

Не уставай, Дастан.

Ты молодец, всей страной болеем за тебя!

Алга, Казахстан! Мы поддержим Дастана в его следующих матчах в Лондоне.

Береги здоровье, впереди самое интересное.

Дастан, ты лучший! Продолжай играть и помнить о родных краях.

2 сентября 2026 года в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" сыграл вничью с "Мидлсбро" – 1:1. Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в "Бернли" сообщили, что форвард из-за повреждения пропустит несколько игровых недель.

8 октября 2026 года стало известно о том, что Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки в "Бернли", а уже 10 октября форвард с коллегами разгромили на выезде "Уотфорд" со счетом 4:0. Судьба матча была предрешена уже в первом тайме, когда гости забили три безответных мяча в ворота хозяев поля.

