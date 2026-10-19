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Спорт

"Барыс" потерпел первое поражение в выездной серии из девяти матчей

Хоккей Поражение Хабаровск, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:07 Фото: hcbarys.kz
Сегодня в Хабаровске состоялся матч Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, где местный "Амур" одержал волевую победу над казахстанским "Барысом" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

В составе хозяев льда хет-триком отличился нападающий Ярослав Лихачев, еще по одной шайбе забросили Олег Ли и Кирилл Петьков.

За "Барыс" голы забили Ансар Шайхмедденов и Джастин Бэйли.

В итоге столичный коллектив терпит первую неудачу в серии из девяти гостевых поединков подряд. Но надо отметить, что первая встреча из этой длинной серии была удачна для "астанчан".

17 октября команда Михаила Кравца с минимальным счетом 1:0 переиграла в гостях "Сибирь" из Новосибирска.

Следующий матч "Барыс" проведет 21 октября во Владивостоке, где будет оппонировать "Адмиралу" (начало в 14:30 по казахстанскому времени).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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