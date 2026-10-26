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Спорт

"Барыс" пропустил четыре шайбы и уступил "Автомобилисту" в матче КХЛ

Барыс уступил Автомобилисту, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 01:52 Фото: hcbarys.kz
"Барыс" продолжил девятиматчевую выездную серию в Екатеринбурге. В игровой состав астанчан вернулись Динмухамед Кайыржан, Адиль Бекетаев и Абзал Алибек, заявленный 13-м нападающим, сообщает Zakon.kz.

По информации представителей команды, стартовый отрезок прошел под диктовку хозяев, которые реализовали два момента усилиями Максима Тарасова и Даниэля Спронга. Во втором периоде "Барыс" перехватил инициативу и даже распечатал владения Евгения Аликина после точного броска Джейка Масси от синей линии. Но ранее в воротах Хантера Шепарда побывала третья шайба – Роман Горбунов реализовал большинство. Точку в игре в заключительной трети установил Джордан Гросс.

"Автомобилист" – "Барыс" 4:1 (2:0, 1:1, 1:0):

  • 1:0 – 12:48 – Тарасов (Каштанов, Денежкин)
  • 2:0 – 14:17 – Спронг (Клэг, Юдин)
  • 3:0 – 21:03 – Горбунов (Кадейкин, Гросс) ГБ
  • 3:1 – 39:05 – Масси (Пилон, Приски)
  • 4:1 – 46:30 – Гросс (Голышев, Карпухин)

Вратари: Аликин – Шепард

28 октября подопечные Михаила Кравца в Минске сыграют с "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Адмирал" и "Барыс" провели ожесточенную схватку с овертаймом в КХЛ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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