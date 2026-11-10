"У меня не хватает слов и эмоций": лишенная "золота" Азиады-2026 казахстанка получила ценный подарок

Накануне, 9 ноября 2026 года, Федерация легкой атлетики (ФЛА) Казахстана торжественно отметила спортсменов и тренеров, представлявших страну на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам спорта Руслан Бакытулы и первый вице-президент федерации Алпамыс Бакытулы, которые вручили лучшим спортсменам денежные сертификаты.

"Герои Азиатских игр награждены! Главным событием вечера стало вручение ключей от однокомнатной квартиры Ясмине Токсанбаевой, проявившей исключительное мужество на марафонской дистанции. Квартира была предоставлена от имени федерации и спонсоров. Федерация считает Ясмину настоящей чемпионкой Азиатских игр и гордостью страны". Пресс-служба ФЛА РК

В федерации верят, что этот ценный подарок станет для Токсанбаевой дополнительной поддержкой и придаст спортсменке новый импульс в подготовке к предстоящим Олимпийским играм.

О полученном дорогостоящем подарке высказалась и сама легкоатлетка.

"У меня не хватает слов и эмоций описать свои чувства, я безумно рада быть признанной своей страной и Федерацией легкой атлетики! Спасибо всем причастным к сегодняшнему дню! Меня это мотивирует двигаться дальше и расти!" – заявила Ясмина Токсанбаева в минувший понедельник.

Отметим, что в этот же день президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр.

Указом главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх Ясмина Токсанбаева награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".

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27 сентября 2026 года Ясмина Токсанбаева финишировала первой в марафонской спортивной ходьбе на 42,195 км с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд и завоевала для Казахстана девятое "золото" Азиады. Однако сразу после завершения захода соперницы подали протест из-за несоответствия кроссовок казахстанки техническим требованиям. В итоге казахстанку лишили "золота" Азиады. 28 сентября Федерация легкой атлетики Казахстана выступила с заявлением по ситуации с Токсанбаевой.