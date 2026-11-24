Сегодня вторая ракетка мира – итальянский теннисист Янник Синнер перенес операцию на колене. На восстановление игрока уйдет примерно три месяца, сообщает Zakon.kz.

Как передает Rai Südtirol, Синнер успешно прошел операцию на правом колене у известного хирурга-ортопеда Лассе Лемпайнена в финском городе Турку.

В ходе операции финский специалист удлинил так называемую подвздошно-большеберцовую связку – прочный пучок сухожилий, проходящий вдоль внешней стороны бедра до колена. Этот метод был самым щадящим и наименее стрессовым медицинским решением для окончательного устранения постоянных симптомов у игрока.

По словам врачей, реабилитация теннисиста займет около трех месяцев. Из этого можно сделать вывод, что Синнер не примет участия в предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

Янник из-за этой травмы колена недавно досрочно завершил нынешний сезон. Он не выступал на турнирах после победы на Уимблдоне-2026.

В 2027 году бывший лидер ATP-Тура появится в сопровождении нового наставника – шведа Магнуса Нормана.