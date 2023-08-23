Топливо на вес золота: хотели как лучше, а получилось как всегда

Уже почти неделю в Казахстане идет уборка урожая. И чтобы начать ее в августе, фермеры стали выкупать льготное топливо заранее, чтобы потом не покупать его по завышенной цене. Но ситуация в некоторых регионах страны сейчас складывается не так, как хотелось, сообщает Zakon.kz.

Костанай: аграрии недовольны нерасторопностью чиновников

Сельхозпроизводители Костанайской области начали покупать льготные ГСМ еще в июле. Но тогда цена на дизельное топливо была установлена в размере 283 тенге, а на заправках его можно было купить по 290 тенге. Зная о возможных проблемах с доставкой и, несмотря на не совсем льготную цену, сельхозпроизводители начали заключать договоры с операторами. Оплатили весь объем топлива и даже вывезли его. А теперь правительство заявило о снижении цены для аграриев до 250 тенге. Эти действия и нерасторопность властей вызвали массу негодований у фермеров области.

По официальным данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области, сельхозтоваропроизводителям региона на проведение осенне-полевых работ 2023 года выделили 85,1 тыс. тонн дизельного топлива, в том числе на июль – 30,3 тыс. тонн, август – 34,9 тыс. тонн, сентябрь – 19,9 тыс. тонн. Определены 17 операторов, в том числе два осуществляют доставку для собственных нужд.

"Согласно протоколу совещания по вопросу обеспечения дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей от 16 августа 2023 года Министерство энергетики снизило стоимость на августовские объемы и с учетом доставки оператора цена составила не более 250 тенге за литр. Июльские объемы поставлялись по 283 тенге за литр. Многие хозяйства уже выкупили эти объемы. Произошло значительное снижение цены, но решение о нем немного запоздало", – сказал корреспонденту Zakon.kz заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков.

Ложка дегтя в бочку с медом

Сами аграрии рады, что стоимость льготных ГСМ стала ниже, но отмечают, что это решение нужно было принимать намного раньше. Они возмущены медлительностью чиновников, которые сначала установили одну цену, а потом вдруг решили снизить ее еще. Хотя график поставки топлива для заводов четко расписывается по месяцам и объемам почти на полгода вперед.

"Когда в июле Министерство энергетики заявило, что можно подавать заявки на получение ГСМ по цене 283 тенге, все крестьяне, как самые ответственные граждане, побежали заключать договоры с операторами на поставку. Потому что мы знаем, что могут возникнуть различные проблемы, и чтобы не срывать уборку, надо закупить топливо заранее", – рассказал директор ТОО "Турар" Кайрат Оспанов.

Сегодня в регионе с льготными ГСМ работают четыре местных оператора, которые уже знают своих клиентов и необходимые им объемы. Но не всегда фермерам удается заключить договоры именно с ними, поэтому приходится работать с 11 иногородними компаниями, с которыми нередко возникают проблемы. По словам аграриев, среди операторов есть опытные компании, но нередко заходят и "левые", находящиеся в Алматы или Астане, которые получают оплату, а потом фермерам приходится по три-четыре месяца ждать поставок, а потом еще тратить дополнительные средства на доставку топлива в хозяйства. Но уборку нужно провести вовремя, поэтому фермерам приходится покупать ГСМ на обычных заправках по рыночной цене, чтобы уборка продолжалась.

"Считаю, что вся проблема заключается даже не в операторах, а в нашем правительстве. Почему оно заранее не просчитывает ситуацию? Сначала примет решение, а потом для красивого отчета снижает цену, когда большинство фермеров уже купили дорогую солярку. Да, все коллеги возмущаются и недовольны работой чиновников. Почему людей всегда вводят в какие-то заблуждения? Все знают о графике отпуска ГСМ, о проблемах со сроками поставок, о времени начала уборки, но работать на перспективу не хотят. А потом с нас, аграриев, спрашивают, почему отечественная продукция такая дорогая", – подчеркнул Кайрат Оспанов.

По словам агрария, тем, кто уже заключил контракты по цене в 283 тенге, деньги уже никто не вернет. Повезло лишь тем, кто будет заключать договоры только сейчас, но это лишь малая часть производителей и небольшие объемы поставок.

Рапорты чиновников и мнение аграриев в СКО

Чиновники Северо-Казахстанской области рапортуют: ситуация с дизтопливом в регионе стабильная, солярка есть, проблем нет. Но у аграриев полярное мнение: с такими "ветреными" ценами на дизель под угрозой развитие всего АПК страны.

Минэнергетики с 12 апреля 2023 года установило предельные цены на розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций.

Так, летнее дизтопливо должно реализовываться не дороже 295 тенге за литр в объеме до 100 литров на легковые транспортные средства и до 300 литров – на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы.

В СКО, уверяют в акимате, эту установку не нарушают.

"В области действует 114 автозаправочных станций. На 106 АЗС реализуется дизельное топливо. Цена реализации – 290-295 тенге за литр. По данным крупных АЗС, ситуация с дизельным топливом стабильная, дефицита нет, обеспеченность в полном объеме. Реализация свободная. Согласно приказу цена не менялась". Нуржан Садыков, заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата СКО

Цены на солярку действительно на АЗС не превышают разрешенные пределы – убеждают табло петропавловских автозаправок.

Но практика показывает, что все мытарства фермеров и зернопереработчиков с дизелем начинаются в разгар уборочной страды, а она приходится на середину сентября.

Нешуточный ажиотаж

Массовый интерес в зерносеющем Северном Казахстане вызывает так называемая льготная солярка, которую государство выделяет фермерам. И здесь недавний подарок государства в виде снижения цены на такое дизтопливо вызвал нешуточный ажиотаж.

"Подешевело, это неплохо. Но я для своего хозяйства закупил почти половину объема дизтоплива по прежней цене в 278 тенге за литр. Сейчас цена 258. Возникает вопрос: а будет ли перерасчет для нас, фермеров? И как теперь осуществить этот перерасчет, ведь операторы взяли с нас деньги, перечислили их заводу-производителю, кто теперь компенсирует потери тем же нашим поставщикам? Нужно теперь все расчеты, поставки пересмотреть. Но здесь воля нужна. У нас много говорится, но волевых решений не хватает". Жомарт Омаров, директор ТОО "Токуши GRAIN".

В хозяйстве Жомарта Омарова семь тысяч гектаров земли. Фермер занимается земледелием. Выращивает пшеницу, ячмень, овес и чечевицу. Для уборки и полного комплекса осенне-полевых работ, говорит аграрий, его хозяйству нужно примерно 150 тонн солярки. Опытный руководитель на деле знает, как цена солярки определяет даже не стоимость зерна, а судьбу аграрного сектора экономики.

"В прошлом году цена на пшеницу доходила до 165 тысяч тенге за тонну, с гектара можно было получить доход в 300 тысяч тенге. Сейчас тонна пшеницы продается по 80 тысяч тенге, то есть 165 тысяч тенге выходит доход с гектара посевов. Раньше солярка была в пределах 220 тенге за литр, сейчас – сначала 278, теперь – 258 тенге. Итог – затраты увеличиваются, растет себестоимость выращенного зерна". Жомарт Омаров, директор ТОО "Токуши GRAIN".

Туманное будущее

То, что хозяйства в этом году резко потеряли уровень доходности, который имели в прошлом году, уверен аграрий, приведет к снижению темпов развития всего аграрного комплекса страны и, как следствие, негативно повлияет на социально-экономическое самочувствие сельской местности.

Все вполне логично, ведь у аграрного бизнеса остается меньше денег на развитие. Но даже не резкие потери доходности – главная беда нашего сельского хозяйства, считает наш собеседник Жомарт Омаров. Все потому, что с такими ценовыми "качелями" на солярку и сам конечный продукт земледельцев у агробизнеса нет возможности стабильно развиваться, строить долгосрочные планы.

Ситуацию, говорит практик, усугубляет нынешняя геополитическая ситуация, атака привычных нам рынков сбыта серым продуктом и демпинговыми ценами.

"Наша задача, как людей, работающих на земле, произвести товар определенного качества, соблюдая все технологии, дать государству нужный объем. Считаю, аграрный комплекс должен быть отделен и защищен государством от всех рыночных перипетий и геополитических рисков. Государство должно выкупать наше зерно по приемлемой цене, на которую мы можем рассчитывать, исходя из которой будем строить планы на долгосрочную перспективу развития своих хозяйств. Соседняя Россия сейчас вырастила 120 миллионов тонн зерна. Из них 80 миллионов пойдет на продажу. А куда они денут свое зерно при всех запретах? Переполненная чаша находит щель. Найдут ее и серые схемы поставок, они заполнят наши рынки сбыта в Афганистане, Иране, Узбекистане. Дешевизной возьмут. А с чем останемся мы, рядовые полеводы – вот в чем вопрос". Жомарт Омаров, директор ТОО "Токуши GRAIN".

Эксперт и производитель Омаров уверен, что земледельцы не должны бояться никаких внешних ценовых рисков. Ценники на дизтопливо, все прочие затраты аграрного производства и в итоге – стоимость конечного продукта, по его мнению, все это должно не мешать работать. Такое возможно, по мнению спикера, если на защиту земледельцев встанет мудрая экономическая политика государства, которая во главу угла будет ставить интересы отечественных производителей.

В Шымкенте и Туркестанской области дизель по 215 тенге

В Туркестанской области и Шымкенте насчитывается 563 АЗС, которые могут бесперебойно обеспечивать южноказахстанских фермеров горюче-смазочными материалами. Если остальные жители региона покупают солярку по цене от 280 до 295 тенге за литр, то аграрии приобретают дизель по 215 тенге.

Земельный надел у сельского фермера Камбара, по меркам крупных землевладельцев, небольшой. У жителя поселка Ақ құм всего 7 гектаров арендованных земель, но они помогают Камбару и его семье выживать. Другой работы, кроме как высаживать овощи и бахчевые, а также заниматься скотоводством в его ауле нет.

Результаты труда фермера видны невооруженным глазом. На 7 гектаров земли "доходят" арбузы и дыни. Через пару недель подойдут фуры российских покупателей. Уже и цена оговорена – по 1700 тенге за коробку. При самом скромном подсчете, в фуру помещается 1500 коробок, так что доход позволяет фермеру из года в год заниматься бахчевыми. Но и государство, утверждает он, оказывает помощь фермерам.

"Мне дизель нужен для работы насосов, которые работают по полдня. Сегодня в пять утра закончил качать воду на полив. В день уходит по 80-100 литров солярки или 3 тонны в месяц", – рассказал о снабжении ГСМ глава крестьянского хозяйства.

Воду на полив качают с помощью насоса из озера, которое находится в паре километров от Сырдарьи. Уровень Сырдарьи непостоянен и зависит от попусков воды из Шардаринского водохранилища. За несколько часов вода в Сырдарье может упасть на 0,5 – 1 м, а нередко и больше. Это значит, что и озеро в считанные часы может обмелеть. А воду на арбузно-дынные плантации надо поднимать с озера еще на десяток метров. Вот и приходится постоянно дизелю работать.

"На Туркестанскую область на год для проведения весенне-полевых работ выделяют около 80-90 тысяч тонн льготного дизельного топлива. Шымкент для сельхозпроизводителей получает в год около 2 тысяч тонн льготного дизеля. Осенняя пора начинается в июле. С обеспечением соляркой сельхозработ по госпрограмме проблем нет. Установлен строжайший контроль за отпуском ГСМ и потому дефицита нет, как нет и "прыгающих" цен", – пояснил председатель ассоциации автозаправщиков "Жанар-Жагармай" Кайыпбек Камбаров.

Как рассказал владелец сети АЗС, для получения ГСМ по льготным ценам государством назначается оператор, который распределяет дизельное топливо по районам. В каждом районе работает комиссия, определяющая количество получателей ГСМ. Могут быть небольшие задержки в снабжении сельчан топливом из–за несвоевременной поставки вагонов, но это не носит критичного характера. А обычные потребители в области сейчас испытывают большие трудности с заправкой дизелем и 95-м бензином.

Между тем фермеры в нескольких регионах Казахстана недовольны ценой льготной солярки. Отметим, что всего графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами во время осенне-полевых работ этого года, утвержденным Министерством энергетики РК, предусмотрены поставки 426 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. При этом в июле на нужды сельхозпроизводителей уже было поставлено 90 тыс. тонн дизтоплива.

Но отечественным сельхозпроизводителям уже не до страстей со льготными ценами. Им бы урожай собрать да погасить долги. А от госорганов они ждут одного – принимать более-менее оперативные и главное, оптимальные решения, которые устроят всех участников рынка.