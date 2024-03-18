Эволюция птичьего гриппа: вирусолог оценил ситуацию в Казахстане

Ранее зарубежные СМИ поделились информацией о том, что вирус H5N1 стал куда активнее распространяться среди пернатых и морских млекопитающих, что нависло угрозой над людьми. А в памяти казахстанцев свеж недавний мор лебедей от этой болезни. Zakon.kz разбирался, насколько высоки риски.

Почему тревогу забили сейчас? Потому что, кроме птиц, зараза погубила несколько дельфинов в Чили и Перу, около 50 тысяч тюленей и морских львов на побережье, а это наводит на мысли о возможности ее передачи от млекопитающего к млекопитающему, пишет Reuters.

Как и в случае с ковидом, птичий вирус мутирует, где гарантия, что постепенно он не станет все более опасным для человечества?

И пришел он к нам с "приветом"

Вообще, птичий грипп впервые явил себя миру еще в далеком 1878 году. Поначалу ученые сочли его безопасным для людей - якобы страдают только животные. В счастливом неведении мы пребывали до 1997 года, когда в Гонконге зарегистрировали первые случаи заражения наших сородичей, причем хворь "выкосила" у более половины своих жертв. Передавалась она от инфицированных птиц и продуктов их жизнедеятельности, но, учитывая упомянутую выше природу вирусов, возможности того, что однажды птичий грипп "научиться" "гулять" сразу по людям, без, так сказать, посредников, никто полностью не исключал.

Но вернемся в менее отдаленные годы. В 2020-м, например, "очаг" обнаружили в граничащей с Казахстаном Челябинской области - речь шла о подтипе H5N8.

Его предшественник H5N1, кстати, "прилетел" в Россию в 2005 году, когда вспышки птичьего гриппа среди домашних и диких животных наблюдались в Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Алтайском крае. Затем болячка "дотянулась" до Калмыкии, Тульской области, Турции и Румынии. О его возможном скором "визите" сюда СМИ рапортовали еще в 2004-м .

В том же 2020 году болячка атаковала соседствующую с российской Челябинской Северо-Казахстанскую область. Вероятно, была принесена на территорию перелетными птицами, ведь запрет на импорт продукции птицеводства из РФ был объявлен нашими властями оперативно, сразу после появления тревожных сообщений. Для спасения ситуации ввели временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из ряда районов СКО. Трупы птиц уничтожали, территории дезинфицировали, животных вакцинировали. Граждан успокаивали: заражения людей происходят крайне редко. Однако под удар в итоге попала и Павлодарская область.

Мы нашли и самые первые упоминания падежа пернатых в Казахстане. По аналогии с Россией, они, судя по всему, имели место в 2005 году.

В 2021-м грипп в СКО и Павлодарскую область "наведался" снова.

В конце декабря 2022 года случаи гибели лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы на "крылатую" инфекцию - положительные. Повторялось подобное и позднее.

В 2023 году ВОЗ напугал мир возможностью очередной пандемии. Месседж о постепенной эволюции H5N и, соответственно, его способности научиться "ходить" не по крыльям и лапам, а по рукам повторился в очередной раз.

На очереди - 2024-й, когда на нашу страну обрушился - опять - мор лебедей в Мангистау, но на сей раз массовость явления встревожила даже самых устойчивых казахстанцев. Предположения высказывались разные: скудная кормовая база, привычка жителей кормить длинношеих красавцев хлебом, ядовитые выбросы в воду... Ну и, конечно, болезнь. Впрочем, позднее явление связали не столько с ней, сколько со слабым иммунитетом некоторых особей, но местных жителей к эпицентру событий призвали все же не приближаться.

25 января член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков сказал следующее:

"На сегодняшний день было найдено, начиная с 21 декабря, 1200 тушек лебедя-шипуна. Считаю, что падеж уже завершился. Но на будущее нет гарантии, что птичий грипп не повторится".

Так что, в свете недавнего заявления мировых ученых и близости заразы к нам, уже можно начинать бояться?

Дамоклов грипп

По словам директора Международного центра вакцинологии, профессора, вирусолога Кайсара Табынова, риск заражения человека есть всегда. Правда, пока речь идет о тесном - даже чрезмерно - контакте с больной птицей.

"В целом, о способности вируса птичьего гриппа преодолевать межвидовой барьер. Для осуществления этого перехода нужно, чтобы клеточные рецепторы соответствовали поверхностному белку вируса птичьего гриппа. В случае его соответствия вирус обретает способность проникать внутрь клеток. Если говорить о человеческом организме, подобные клетки, как правило, находятся в нижних отделах дыхательных органов. Поэтому при недлительном контакте, вдыхании, вирус обычно не находит место, куда бы прикрепиться. Таким образом, инфицирования не происходит. Но при длительном контакте вирус может проникнуть глубоко в легкие, тогда инфицирование может произойти", - объяснил спикер.

Наиболее вероятны такие случаи, логично, в местах скопления птиц.

Механизм следующий. Есть перелетные - природный гарант бессмертия вируса. Есть водоплавающие, которые легко могут "взять" его на себя. Есть домашние, коих нередко пасут вблизи водоемов. В пару шагов напасть сумеет преодолеть расстояние от "залетного" пернатого до подсобного хозяйства или птицефабрики.

Последние, конечно, могут похвастаться иммунизацией. Но даже здесь есть нюансы:

"Недавно мы провели исследование. На территории Казахстана применяется три вакцины. Наши исследования показали, что среди всех этих вакцин 100-процентную защиту обеспечивает только одна – отечественного производства. В двух других случаях эффективность составляла 40% и 60%. При этом ни одна из них не обеспечивает защиту от трансмиссии вируса, то есть вакцинирование защищало поголовье от гибели, но вирус продолжал циркулировать. Вдобавок существенно снижалась продуктивность птиц. Сейчас мы как раз работаем над вакциной, которая обеспечивала бы защиту от трансмиссии. Надеюсь, результаты будут впечатляющими".

Вместе с тем главный вопрос - имеет ли коварный недуг способность передаваться от зараженного человека к другому человеку. Ведь при таком пути передачи, продолжает вирусолог, на горизонте появится пандемия.

"По крайней мере, мои коллеги утверждают, что следующая пандемия респираторной инфекции будет связана именно с птичьим гриппом. В качестве примера они приводят "испанку" - погибли миллионы по всему миру. Спустя много лет сделали генетический анализ того смертоносного вируса – было показано, что в его геноме находятся фрагменты генома вируса птичьего гриппа. Благодаря наличию этих генов инфекция была крайне агрессивной. Скорее всего, это не будет птичий грипп в чистом виде – это будет смесь с вирусом гриппа человека, которая позволит ему передаваться от человека к человеку, а уже тяжесть инфекции будет связана с наличием генов вируса птичьего гриппа. Такая вероятность есть", - говорит он.

К слову, умение заразы передаваться от млекопитающего к млекопитающему была показана в исследовании Йошихиро Каваока на примере хорьков - увы, она на это действительно способна.

Но есть и позитивная сторона.

"В Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в свое время мы разработали вакцину против птичьего гриппа для людей и зарегистрировали ее еще в 2013 году. Эта вакцина была рассчитана на применение в период официально объявленной пандемии птичьего гриппа. Заготовки уже есть", - подытожил Кайсар Табынов.

Иначе говоря, технологической базой для приготовления чудо средства - "Казфлювак" - страна обладает. А это внушает какую-никакую, но уверенность в завтрашнем дне.