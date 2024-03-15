Как аэропорт Алматы приходит в себя после обильного снегопада – репортаж

Около 15 рейсов все еще задержаны в аэропорту Алматы из-за небывалого снегопада, выпавшего 14 марта 2024 года. Тысячи уставших пассажиров жалуются на то, что сотрудники порта и авиакомпании так и не смогли внятно объяснить ситуацию, а главное – сколько еще предстоит пробыть в терминале.

Корреспондент Zakon.kz посмотрел на ситуацию изнутри, выслушал представителей воздушной гавани и выяснил, когда сбои будут полностью устранены и восстановлено расписание.

70-летний алматинец Оразалы Мусрепов с девяти утра все еще не может вылететь в Шымкент. Мужчина недоволен сложившийся ситуацией в аэропорту Алматы: рейсы без конца откладываются, до бесплатного питания он не смог добраться из-за больших очередей, а главное – не с кого спросить, что вообще происходит?

"По расписанию в восемь утра я должен был улететь в Шымкент. Пришло сообщение, что рейс задерживается на час. Я приехал в аэропорт. Вылет перенесли на 11:00, а потом – на 14.00. Все еще хожу. Устал уже, даже нет зон, где можно отдохнуть и дождаться нужного часа. Кто-то по талону бесплатно поел. Я тоже встал в очередь, понял, что такими темпами я и ужина не дождусь. Пообедал на 14 тысяч тенге. Если бы знал, что так долго ждать, я бы сдал билет". Алматинец Оразалы Мусрепов

Фото: Zakon.kz

Своего вылета в Шымкент не может дождаться несколько часов и другой пассажир Кажыбек Кабиулы. Парень беспокоится, что из-за непонятной ситуации в аэропорту Алматы он опоздал на деловую встречу.

"Если бы сразу сказали, что долго ждать, я бы лучше поехал на машине и успел на встречу. А тут бесконечные часовые задержки рейса. Я до сих пор не ел, воду за 1000 тенге купил. Все дорого! Утром вообще тысячи людей здесь бродили, не знали, куда идти и чего ждать. Вот только начались вылеты. Ладно, вчера снег был, а сейчас-то на улице ясная погода. Толком никто ничего не может объяснить", – говорит Кажыбек Кабиулы.

Фото: Zakon.kz





Информационное табло в терминале заполнено сообщениями о том, что рейсы задерживаются. Хоть аэропорт Алматы уже и работает в штатном режиме, в настоящее время по расписанию вылететь не могут около 15 рейсов. В самой воздушной гавани обещают, что ситуация полностью разрешится до девяти вечера.

"Нынешние задержки, как последствие вчерашних сбоев. 14 марта 2023 года наблюдались особо тяжелые метеоусловия. Если за всю зиму снег был достаточно легкий, как это характерно для Алматы, и сам процесс противообледенительной обработки недолгий, то вчера это был мокрый и очень тяжелый снег, который смыть требовалось порядка часа с каждого воздушного судна". Директор Департамента по наземному обслуживанию Междугородного аэропорта Алматы Татьяна Волошина

Фото: Zakon.kz





Директор Департамента по наземному обслуживанию Междугородного аэропорта Алматы Татьяна Волошина объяснила, что метеорологические условия вынудили аэропорт принять решение о закрытии, что затянулось на два часа. Во-первых, это было сделано в целях обеспечения безопасности полетов, именно в вопросах противообледенительной обработки. Во-вторых, возникло скопление воздушных судов из-за задержек на вылет по причине осадков и ограниченного количества мест стоянок.

"Четыре рейса ожидали освобождения стоянок. Во время закрытия аэропорт вел активную работу по очистке взлетно-посадочной полосы и пиронов, а также для поддержания требуемого уровня сцепления на взлетно-посадочной полосе. Все авиакомпании были готовы к форс-мажорам, однако сложные метеоусловия внесли свои корректировки. На данный момент аэродром полностью очищен", – отметила Татьяна Волошина.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, на период закрытия аэропорт Алматы совместно с авиакомпаниями обеспечивали пассажиров питанием и напитками. Но спикеру возразил один из пассажиров Елдос Таиров.

"Я прилетел из Караганды. Мы должны были отправиться 14 марта 2024 года в 21:00 в Абу-Даби (ОАЭ). Нас 17 человек, из них четыре ребенка. Но на рейс попали в 23:30. Три часа 200 пассажиров пробыли в самолете. Никто нам не объяснял, в чем дело. В таких случаях нас должны были обеспечить едой, транспортом и организовать номер в гостинице. Однако этого не было сделано. Мы все еще ждем. Я считаю, что наши расходы должны быть возмещены", – сказал пассажир международного рейса Елдос Таиров.

Фото: Zakon.kz





В ответ Татьяна Волошина объяснила, что ситуация, которую описал карагандинец, относится к авиакомпании Wizz Air – это арабский филиал лоукостера. Его посадка по расписанию планировалась как раз в тот момент, когда аэропорт был закрыт. В связи с чем самолет пробыл в воздухе 1,5 часа.

"К девяти часам вечера 14 марта 2024 года, когда мы открылись, воздушное судно в порядке очереди приземлилось. Мы его разместили, высадили пассажиров. Начали готовить на вылет. Определенные были заминки с наземным обслуживанием из-за скопления. Далее у экипажа закончилось рабочее время, они уехали отдыхать в гостиницу. Это стандартная, требуемая практика. Сегодня рейс будет вылетать по расписанию, по которому пассажиров уже оповестили. Поскольку это лоукостер, у них есть определенные условия по размещению пассажиров, поэтому детали они должны обсуждать с авиакомпанией", – рекомендовала директор Департамента по наземному обслуживанию Междугородного аэропорта Алматы.

Фото: Zakon.kz

Также представитель аэропорта Алматы посоветовала пассажирам отслеживать ситуацию по информационному табло, где представлена вся необходимая ситуация по рейсам. Кроме того, на втором этаже алматинской воздушной гавани расположено справочное бюро, куда можно обратиться с любыми вопросами.