Болезнь всего мира: ученый высказался о паводках в Казахстане

Cтихия терзает казахстанцев уже не одну неделю, под водой оказалась половина страны. Впрочем, не только наше государство все чаще и чаще сталкивается с природными катаклизмами. Отчего так происходит, Zakon.kz рассказал эксперт.

По словам ученого, ветерана водного хозяйства Амирхана Кеншимова, сейчас катастрофические явления так или иначе проявляют себя по всему земному шару, причем речь не только о половодье. Вспомнить хоть участившиеся землетрясения, оползни, извержения вулканов...

"Почему так происходит? Всему виною глобальное потепление. Сейчас температура воздуха по всему миру в среднем выше нормы на 1,5-2 градуса. Вдобавок, как говорят ученые-океанологи, влияние оказывают подвижки в ядре земли. Таким образом, вода в океанах сильнее прогревается как сверху, так и снизу. Отсюда получаем циклоны, торнадо, вулканическую активность и прочее", – объяснил спикер.

Он отследил заблаговременные предупреждения "Казгидромета": осенью прошли сильные дожди, зимой выпал снег, который впоследствии подтаял, а финальным аккордом ударили морозы. Землю, соответственно, сковало льдом.

"Поэтому, когда пришла весна, все и "поплыло". Воде некуда было деваться, тем более в таком количестве, она не могла впитаться в почву. Никто не ожидал такого потопа".

Упомянуто было и любопытное объяснение происходящего от китайских научных деятелей, связанное с так называемым "тепловым куполом".

"Если раньше он смещался в течение семи-восьми дней, то теперь может стоять на месте около двух недель. Долго висит над поверхностью океана – жди повышенных испарений, а значит, больше облаков, циклонов и осадков".

Вода, конечно, рано или поздно отступит. Но! Лишь на время. Когда речь идет о глобальных климатических изменениях, улучшения ситуации с паводками ожидать не стоит.

"Поэтому мы должны быть готовы противостоять им, принимать соответствующие меры. Целые поселки оказались под водой, они уже непригодны для жилья. О чем это говорит? О том, что эти поселки были размещены в низинах. Надо их отстраивать заново, но на возвышенностях, чтобы их больше не топило. Если это невозможно, надо ограждать их дамбами, продумать систему сбора воды в одном месте, чтоб ее легко было откачивать. Такую работу надо вести. Как только вода уйдет, мы должны этим заняться. Необходимо уже сейчас готовиться к следующему году", – подытожил Амирхан Кеншимов.

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В завершение он порекомендовал готовить квалифицированные, узкоспециализированные кадры по разным направлениям.

Между тем, как сообщили редакции в "Казгидромете", на сегодняшний день на большинстве рек Западно-Казахстанской области проходят пики половодья.

"Начало половодья на реке Жайык ожидается во второй половине апреля, за счет сбросов с Ириклинского водохранилища и поступления воды с реки Сакмара на территории РФ. Ожидается приближение уровней воды к опасным отметкам", – предупредили там.

На главных реках Акмолинской области наблюдается разрушение ледового покрова. В северной, центральной, западной и южной частях региона – активная фаза весеннего половодья. Ожидаются дальнейшие повышения уровней воды до критических отметок на северной части области.

По бассейну реки Нура на границе с Карагандинской областью паводковая обстановка осложняется увеличенными сбросами в 1200 куб. м/с с водохранилища Ынтымакское Карагандинской области. Тенденцию на подъем показывает река Токырауын. На остальных реках Карагандинской области наблюдаются преимущественно спады уровней воды.

На реках Иманбурлык, Шарык, Муккыр, Акканбурлык, Бабыкбурлык Северо-Казахстанской области идет разрушение ледового покрытия, ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды за счет таяния снега.

На реках северной части Костанайской области наблюдаются повышение уровней воды, ослабление ледового режима за счет боковой приточности талого стока и сбросов с водохранилищ. На главной артерии Костанайской области, реке Тобол и ее притоках, имеет место ослабление ледового режима и дальнейшее повышение уровней воды. Также ожидается повышение уровней воды на реках Карасу, Кундызды и Тюнтюгур.

"На реках горной части Восточно-Казахстанской области ожидается повышение уровней воды в период апрель-май. На равнинной территории идет спад. В период 7-8 апреля прогнозируются осадки, 9-10 апреля ожидается сильный дождь, что может вызвать интенсивное снеготаяние, образование склонового стока и повышение уровней воды на реках".

На участке реки Иртыш Абайской области и реки Чар ожидается повышение уровней воды. На остальных реках Абайской области идет спад.

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Ранее метеорологи выступили с важным заявлением о притоке воды из России. В распространяемом сообщении сказано, что, согласно прогнозам "Росгидромета", основанным на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

Власти продолжают активную борьбу с наводнением в Казахстане. Создан специальный штаб, который координирует всю работу, а также специалисты проводят эвакуацию жителей из подтопленных строений и сел. В крупных городах и районных центрах организованы эвакуационные пункты. Пострадавших от паводка обеспечивают всех необходимым.

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Туда же сейчас поступает гуманитарная помощь со всех уголков страны. Накануне в зону подтоплений бизнесмены, волонтеры и неравнодушные горожане из Алматы и Алматинской области отправили продукты питания, теплую одежду и медикаменты. Автоколонны едут из других регионов Казахстана.