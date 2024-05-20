"Даже не первое лицо государства": политологи оценили "теории заговора" вокруг гибели президента Ирана

19 мая вертолет с 63-летним президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту рухнул на границе с Азербайджаном. Позднее стало известно, что авиакатастрофы он не пережил. Трагедия закономерно породила множество домыслов. Zakon.kz проанализировал их с экспертами.

По мнению известного казахстанского политолога Мади Раимова, винить в смерти иранского президента, скорее, стоит технические неисправности и погодные условия, нежели "покушение".

"В принципе, на мой взгляд, ни одному государству это не нужно. Если только внутренняя борьба, клановая война... Но опять же – вряд ли. Надо понимать, что в Иране президент не играет такой огромной роли – самый главный человек там аятолла (Верховный лидер, самая могущественная политическая фигура. – Прим. авт.)".

Вместе с тем эксперт не исключает возможных спекуляций на теме, например, обвинений в сторону Израиля.

Политолог Эдуард Полетаев солидарен с коллегой. Он подчеркнул, что Иран – теократическая страна, коих в мире не много. И такой статус отражается на государственном устройстве, законодательстве, порождает исключительные особенности.

"У них увлекательный путь развития начиная с Исламской революции. Даже привычные институты государственной власти сильно отличаются от сложившихся в большинстве других стран. Президент в Иране – официально второе лицо, а не первое. Первое лицо – верховный лидер Али Хаменеи. Президент формально является главой правительства, у него есть полномочия в исполнительной и законодательной власти. По сути дела, он выполняет функции премьер-министра. При всем при этом на нормотворческий процесс, законодательный процесс в государстве у президента влияние не столь серьезное. Плюс есть еще такие структуры, как Высший совет национальной безопасности, и хотя президент является главой этого совета, но там тоже ощущается влияние верховного лидера", – утверждает спикер.

Вместе с тем сложная политическая конструкция, с одной стороны, позволяет управление на основе канонов ислама, с другой, предоставляет возможность маневрирования, с третьей, маскирует монополию высшего руководителя.

"Когда мы столкнулись с гибелью президента, надо запомнить, что он не единственный центр силы в этой стране. Есть, например, Совет стражей Конституции. Там 12 человек, половина из которых богословы, половина – юристы. Этим советом как раз проверяются кандидаты на пост президента Ирана, на соответствие тем же религиозным принципам. Я помню, Раиси баллотировался два раза, в первый проиграл своему конкуренту. В 2021-м победил. Участвовали почти 600 кандидатов – к выборам совет допустил всего семь". Эдуард Полетаев

Репутацию самого покойного Ибрахима Раиси политолог оценил как "специфическую". Он был крайне консервативен, обзавелся прозвищем "тегеранский мясник" после "политических чисток" 1988 года, к коим считался причастным, требовал жесткого соблюдения закона о хиджабе, назывался возможным преемником аятоллы Али Хаменеи.

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Впрочем, подытожил Эдуард Полетаев, благодаря своей сложности политическая структура Ирана не пошатнется – будут выборы, вероятно, найдут сторонника такой же жесткой линии. А пока обязанности перейдут к первому вице-президенту Ирана 68-летнему Мохаммаду Мохберу.

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19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.