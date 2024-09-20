Жители Жетысуской области разбирают на курятники новые придорожные ограждения

В Жетысуской области жители сел, проживающие вдоль прошедшего полную реконструкцию автобана Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, крадут на курятники придорожное сетчатое ограждение, назначение которого – не допустить выхода скота на трассу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При этом сельское население как раз и просило, чтобы реконструкция автомобильной дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск сопровождалась установкой специального сетчатого ограждения, чтобы коровы, лошади и верблюды не выходили на трассу и не провоцировали ДТП.



Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

По Жетысуской области проходит 314 километров автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, с 287-го по 615-й километр. Работы по реконструкции здесь полностью завершены. Кроме, собственно, строительства дороги, еще проведена работа по возведению мостов, их отстроили 27, установке дорожных знаков, барьеров различного назначения, водопропускных труб.

"А еще вдоль дороги протянули сетчатое ограждение, чтобы предотвратить выход сельскохозяйственных животных, имеющихся у населения близлежащих поселков, на трассу, – рассказывает заместитель руководителя филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по Жетысуской области Жасулан Калтаев. – Целых 106 километров автодороги таким образом "обрамили". И, к слову, о том, что это ограждение в проект реконструкции включить необходимо, говорили сами люди, живущие вдоль дороги. До начала всех работ прошли общественные слушания по ним, куда приглашалось население, и именно население настояло на наличии ограждения от скота".

Теперь же это самое население то и дело срезает по ночам сетку ограды, которая в хозяйстве любого селянина уж точно пригодится. При строительстве курятников, например.

"Это крайне легкомысленное отношение к порядку, законам и государственным средствам, – отмечает Жасулан Калтаев. – И дорожной безопасности тоже".

Насчет государственных средств Калтаев привел и такой пример:

"Возьмем мусор, бутылки из-под напитков, пакеты, одноразовые стаканы, которые автомобилисты часто выбрасывают на обочины. На то, чтобы потом убрать ту же бутылку, государство тратит, условно, примерно сто тенге за каждую единицу мусора. Кто-то же делает эту уборку и получает за нее зарплату".

А теперь представьте, что в регионе на крупной автодороге ежедневно убирают, скажем, тысячу пластиковых бутылок, в год 356 тысяч. Тратят на это 35 млн 600 тыс. тенге. Если люди не будут нарушать экологическое законодательство и сорить, этих трат не будет, и деньги пойдут на решение других вопросов в городах и селах.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но раз уж речь пошла о порче населением ограждений от скота, предотвращающих выход животных на трассу, нелишне будет поднять статистику ДТП в Жетысуском регионе.

"Если сравнить восемь месяцев 2024 года с тем же периодом года предыдущего, то количество дорожно-транспортных происшествий в регионе увеличилось на 48,4 процента", – рассказывает начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Жетысуской области Кайсар Мухметов.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения по области ежедневно задействованы комплексные силы полиции.

"К примеру, сотрудники батальона патрульной полиции, несущие службу на республиканских автодорогах, ежедневно с 03:30 до 06:00 останавливают автомобилистов, выезжающих в дальний путь, проводят разъяснительную работу и раздают брошюры о соблюдении правил дорожного движения, дают информацию, где можно остановиться и отдохнуть, чтобы не заснуть за рулем", — рассказывает Мухметов.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Животные, выходящие на трассу через дыры в ограждении, на рассвете едва различимы, и именно в предрассветный час обычно случаются ДТП, спровоцированные скотом.

"Такие проступки, как вы описали, с ограждением должны рассматриваться не только с точки зрения нарушения законодательства, но и с точки зрения нравственности, отсутствия в людях правовой культуры, – считает депутат маслихата Жетысуской области, председатель Совета по защите прав и противодействия коррупции Баниямин Файзулин. – Чисто юридически, понятно, есть конкретный человек, который нарушил закон, и должен нести ответственность. Вроде, здесь как бы все четко и понятно. Ограждение, сетка, стоит на балансе того же "КазАвтоЖола" или местного государственного органа, и налицо хищение имущества, а это четкая статья 188 Уголовного кодекса. А если факт хищения привел к тому, что случилось ДТП, пострадали люди, потеряли какие-то материальные ценности, то есть был нанесен ущерб, это все оценивается уже довольно-таки серьезно. Начиная от штрафов до 1000 месячных расчетных показателей и до срока лишения или ограничения свободы от трех до семи лет. В зависимости от обстоятельств, которые бывают разные".

Но это еще не все, по мнению Файзулина.

"Я бы не только этот (правовой. – Прим. авт.) аспект затронул, но и еще один, – говорит он. – Лично я не помню, чтобы кого-то поймали на такой краже, зафиксировали ее, провели показательный суд. Естественно, безнаказанность в одном случае порождает случаи следующие. Нужна работа местных исполнительных органов, тех же сельских акиматов, которые должны разъяснения давать. Важно участие самого "КазАвтоЖола", были ли с их стороны обращения в полицию. Важно провести мероприятия по превенции таких преступлений. Потому что это еще и общественная сторона отношений, это безопасность граждан и движения на автодорогах. Важен вопрос нормальных, продуманных пастбищ для животных местного сообщества, все в комплексе надо решать".

Так одна проблема показывает, сколько за ней стоит вопросов, требующих решений. И как важно, чтобы законопослушность была у наших граждан на уровне подсознания.

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