Анатомия запрета: против каких явлений популярной культуры выступали казахстанцы

Две видеоигры запретили в Таджикистане. Казалось бы, при чем здесь Казахстан? А при том, что и в нашей стране нередка "охота на ведьм" в виде попытки ограничить что-нибудь "хайповое", особенно в подростковой среде. Zakon.kz вспоминает самые яркие примеры.

Если кто-то вдруг пропустил в общем потоке новость из Таджикистана, то там борются конкретно с, думаем, многим знакомыми GTA и Counter Strike. Причина – местное Министерство культуры обнаружило в них "элементы насилия, убийств и грабежей", что, по мнению правоохранителей, толкает заигравшуюся молодежь на преступления.

Не нравятся игры, да и не только они, и нашим соотечественникам. Причем многим, от обычных мам-пап до чиновников всех мастей. Вспомнить хотя бы…

"Войнушки"

Речь, конечно, о видео-вариации подобных развлечений, а не о дворовой, с пластмассовыми автоматами наперевес.

По аналогии с Таджикистаном, в Казахстане тоже не оценили повальное увлечение сетевыми "стрелялками". Правда, "прозрение" на нас нашло гораздо раньше – еще в далеком 2013 году. И конкретных наименований не называлось.

Поводом к войне с "войнушками" тогда послужило то, что они, со слов депутатов и родителей, провоцировали проблемы с психикой у детей. Мол, юный "солдат" однажды сотрет грань между реальностью и виртуальностью и изберет целью уже не NPC или соперников по игре, а одноклассников или учителей, например.

Schoolboy Runaway

А этот образчик – относительно новый в "коллекции". Очередной антагонист цивилизованного общества при ближайшем рассмотрении оказался шуточной головоломкой с элементами стелса от российских разработчиков. Главный герой – двоечник-Андрей, всеми фибрами души рвущийся "на волю", к друзьям, прочь от наказавших его за плохую учебу родителей. Игрок помогает школьнику претворить его коварные планы в жизнь, полагаясь на "разбросанные" в случайных локациях предметы и смекалку.

В незамысловатом сюжете критики усмотрели пропаганду ненависти к семейным ценностям и системе образования.

Among Us

Тоже в свое время попал под раздачу родительского сообщества – дескать, и там водятся "страшные задания", немедленно провоцирующие детей на накладывание на себя рук. Тогда – от греха подальше – проверить развлечение было поручено Министерству информации и общественного развития. Противоправного контента ведомство не обнаружило.

Ирония кроется в том, что Among Us, по сути, та же дворовая "Мафия", только в профиль. Разница лишь в поиске "предателя" – читать как "убийцы" – в стилистике космического путешествия, а не на соседней лавочке.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Впрочем, что мы все об играх. Есть ведь и другой неугодный контент.

Российское криминальное "мыло" о молодежных группировках 80-х "выстрелило" так, что его чуть было не зацепило "рикошетом".

"Касательно сериала несколько заявлений и в самой России сделали. Мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то выводов преждевременных делать не хотим. Наше министерство подключило нескольких своих экспертов с Мининформации, изучаем вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", – комментировал ажиотаж министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поддержал коллегу и добавил, что в целом выступает против всякого насилия.

"Конечно, должна быть нулевая терпимость (к насилию. – Прим. ред.). Но касаемо данного вопроса – идет изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос (о запрете сериала. – Прим. ред.) у себя. Поэтому, естественно, никакого насилия в школе или таких произведений не должно быть в нашей стране. Мой коллега правильно сказал, сейчас нужно изучение экспертами и принятие правильного решения", – заявил Гани Бейсембаев.

Оба, по собственным признаниям, не нашли времени лично ознакомиться со скандальным проектом.

СМИ предполагали, что повышенное внимание к сериалу может быть связано с массовыми драками школьников, имевшими место в Казахстане. Только вот, как показало время, "Слово пацана" забылось, а "кровь на асфальте" – осталась.

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TikTok

Популярная соцсеть, которая никак не отпускает умы законотворцев. Идею заблокировать ее выдвинули депутаты Мажилиса Парламента РК. А все потому, что: "соцсети лишают детей детства", "оказывают негативное влияние на здоровье и психику", "наносят моральный вред", "прививают плохие привычки" и т.д.

Ознакомиться с аргументами сторонников и противников подобного запрета вы можете в материале нашего журналиста.

…Квадроберов?

Не так давно "дамоклов меч" порицания навис над ушастыми головами "зверолюдей", то есть ребят, копирующих повадки животных. Одни видели в них угрозу, другие и вовсе приписывали грехи.

Тем временем в комментариях под такими новостями пользователи пытались вспомнить, видели ли они хоть одного квадробера в естественной, так сказать, среде обитания, а не в громких заголовках.

Мнение специалиста

За ответом на вопрос, могут ли игры, фильмы, музыка, субкультуры, соцсети и тому подобное "вдохновлять" людей, особенно малолетних, на дело темное, мы обратились к психологу-суицидологу подросткового кабинета экстренной психологической помощи столичного Центра психического здоровья Михаилу Смецкому.

Сказал он следующее, цитируем:

"Я семь лет работаю суицидологом. По статистике, 84% суицидальных попыток подростков вызваны конфликтом в семье. На втором месте – ссоры с другом, подругой. Все остальное – разные причины, но игр среди них нет. Если говорить о каких-то случаях, когда школьник открыл стрельбу в учебном заведении, игры, на мой взгляд, винят для перекладывания ответственности. Ведь позже, когда новость обрастает подробностями, всегда выясняется, что ребенок был изгоем, одноклассники с ним не общались, было психическое расстройство. У нас проблема с выявлением людей с психическими расстройствами и оказанием им помощи. То, что вы перечислили – музыка, игры, фильмы, субкультуры – наоборот, помогают переживать трудности, самовыражаться, социализироваться".

Специалист подчеркнул: для столь серьезных обвинений в принципе нужна доказательная база, исследования, которых в отечественном инфополе замечено не было. Зато в англоязычном сегменте есть множество научных статей, разъясняющих, что те же компьютерные "стрелялки-бродилки" позволяют выплеснуть скопившуюся агрессию на очередного босса уровня, а не на близких и далеких.

"Такие запреты, напротив, могут повысить суицидальность, потому что вы забираете у человека способы саморегуляции, его метод справиться с собой, ничего не предлагая взамен", – считает психолог.

Надеемся, у Казахстана не представится возможности проверить его последнее утверждение на практике.