Алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
Крещение, или праздник Богоявления, отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю. Это один из 12 главных праздников православной церкви. Праздник называется Богоявлением потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: Бог Отец с небес возгласил о приходе Своего Сына, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.
Вода, освященная в день праздника Богоявления, называется Великой Агиасмой. Этой водой, освященной церковью, окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания.
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Традиция трижды погружаться в прорубь или купель в этот день является народной и не обязательна для верующих. Однако, не смотря на погодные условия и климат, православные всех стран мира активно ей придерживаются.
В этом году в Алматы 10 мест для купания на Крещение Господне. Купели были оборудованы в Иверско-Серафимовском женском монастыре, Казанском соборе, Покровском храме, Храме Христа Спасителя, Крестовозвиженском храме, Никольском соборе, Храме Александра Невского, Благовещенском, Успенском храмах, а также в Храме рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Акжар.
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В каждом месте где была установлена иордань дежурят спасатели и есть теплые раздевалки.
Многие пришли в этот день в Иверско-Серафимовский женский монастырь с семьей и детьми.
"Каждый год мы всей семьей приходим в монастырь, что бы окунуться в купель. Это большой праздник, для всех православных. В этот день необходимо задуматься о своих грехах и слабостях", – сказал Михаил Щербинин.
Немало на празднике и людей пенсионного возраста.
"Я окунаюсь в купель на каждый праздник. Ощущения просто непередаваемые. Чувствуешь как очищается душа. К сожалению, в этом году окунаться мне не разрешили медики. Рисковать не стала. Но в будущем году я обязательно окунусь в святую воду", – сказала пенсионерка Елена Сизова.
Ранее сообщалось, как в Астане проходят крещенские купания.