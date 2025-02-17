Люди-невидимки: что не так с оказанием психиатрической помощи в Казахстане

Ментальные нарушения в наших широтах - тема настолько табуированная, что страдающих от них граждан в обществе принято не замечать ровно до очередного связанного с ними инцидента. Zakon.kz разбирался, каковы последствия тотального игнорирования.

Ранее казахстанцев потрясло видео, на кадрах которого подросток в медицинской маске несколько раз ударил ножом маленького ребенка прямо под камерами в кабине лифта. Позже выяснилось, что пострадать от руки юного агрессора могла и чудом спасшаяся девочка.

Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Нападавшего поймали и изолировали. Как оказалось, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Материал по теме Нападение с ножом в лифте Астаны: новые данные о состоянии пострадавшего малыша

После кровавого инцидента депутат Ирина Смирнова высказалась за изменение работы психиатрической службы в стране:

"Многие люди с психическими особенностями живут в обществе, не получая необходимого лечения, и эту проблему нужно решать. Ситуация, произошедшая в лифте, и страдания ребенка, пострадавшего от психически нездорового человека, лишь подтверждают необходимость изменений".

И добавила: нужны превентивные меры для того, чтобы таких случаев не было.

Загвоздка в том, что система и без того постоянно реформируется, обновляется и переписывает требования. К примеру, приказом от 27 декабря 2024 года утвержден в новой редакции стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК.

Подтвердил факт непрерывной модернизации и заместитель генерального директора по клинической и научной работе Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) Наби Есимов.

Более того, по его мнению, когда речь заходит о правонарушениях, важно не забывать, что душевнобольные – далеко не основные "поставщики" работы блюстителям порядка.

"Хотел бы красной линией подчеркнуть, что инциденты в большинстве своем происходят не только с ними, их совершают и называемые нами здоровыми люди. Согласно данным Комитета правовой статистики при Генеральной прокуратуре, тяжкие и особо тяжкие преступления в основном совершаются лицами, не состоящими на диспансерном учете", – заявил спикер.

Что ж, вспоминаем фигурантов самых громких уголовных дел минувшего года и загибаем пальцы. Куандык Бишимбаев, Гульмира Сатыбалды, пассажир, избивший водителя алматинского автобуса, карагандинец, кинувшийся на работника "скорой", потому что карета преградила ему путь к мусорным бакам... Абсолютно все перечисленные были отправлены в места не столь отдаленные, а не на принудительное психиатрическое лечение. Потому что оказались, как выразился специалист, "называемыми нами здоровыми людьми".

Но волна суеверного страха уже поднялась и хлестнула по зависшим над клавиатурой рукам участников обычного "домашнего чата" обыкновенного ЖК – алматинского причем. В нем появилось сообщение следующего содержания:

"По поводу вчерашнего случая в Астане. Кто в курсе, в нашем блоке и в других блоках состоит ли кто-либо на учете в психоневрологическом диспансере? У кого можно уточнить это? У участкового? Я думаю, нам нужно знать об этом".

Автор волеизъявления оговорился: ничего личного, только безопасность. Мол, никого не хотим задеть. Однако в следующем же спиче лихо проехался по "всяким ненормальным", которые затесались в ряды "своих" и преспокойно расхаживают по общему двору и подъездам. Отчего-то – без бегущей строки на лбу.

А если забыть на секундочку о существовании понятия "врачебная тайна" и пофантазировать – что дальше? "Охота на ведьм"? Толпа с вилами у двери неугодного соседа? И сколько еще таких типичных чатов, где правильные граждане ищут способы по рассекречиванию "неправильных"?

Наби Есимов не стал отвечать на вопрос, насколько сильна стигматизация людей, врагом которых стал собственный разум, в нашем обществе. Говорит, для этого необходимо провести в стране исследование.

Впрочем, в упомянутом выше стандарте организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК, наравне с предоставлением специализированной помощи лицам с пограничными психическими расстройствами и реализации мероприятий по снижению общественно-опасных действий, упоминается "реализация мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации". Явно не с потолка взятая.

Когда-то, беседуя с журналистом Zakon.kz на другую остросоциальную тему, психотерапевт Сергей Скляр отметил: наличие психических расстройств стигматизирует человека, а соответственно, ни родственники, ни сам человек не хотят признаваться в наличии этих проблем.

Припомнил случаи нежелания обращаться к "злобным" психиатрам, якобы заманивающим клиентов в удушающие объятия смирительных рубашек, и сотрудник РНПЦПЗ. Говорит, часто люди либо в упор не видят душевной хвори, либо предпочитают изображать неведение. А меж тем именно из брошенных на произвол судьбы, вынужденных стать "невидимыми", не компенсированных соответствующей терапией жертв "внутренних демонов" и произрастают те самые "опасные шизофреники" из народных страшилок.

В романе Герберта Уэллса "Человек-невидимка" главный герой Гриффин, сумевший-таки сделать себя "прозрачным" с помощью чудо-снадобья, но не справившийся с обратным "превращением", все больше "слетает с катушек" под гнетом страха стать диковинной зверушкой на потеху публике. Последняя в итоге и расправляется с лишившимся рассудка изгоем после череды его злодеяний.

Так, может, недостаточно просто реформировать госсистему – надо серьезно пересмотреть и систему координат в обществе? Вдруг, не боясь прослыть "всяким ненормальным" и напороться на острые зубья осуждения окружающих, нуждающиеся в спасении охотнее "выйдут из сумрака"?