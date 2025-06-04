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Картофель в Казахстане подешевеет: квоты и урожай снизят цены

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
На отечественном рынке картофеля назревают значительные перемены, которые обещают ощутимое снижение цен для казахстанских потребителей. При этом в спаде цен на "второй хлеб" будут задействованы три фактора, как внутренних, так и внешних, сообщает Zakon.kz.

Заграница нам поможет – ЕАЭС с нами

Ключевое решение, прямиком влияющее на динамику картофельных цен, было принято в Москве 23 мая 2025 года Советом Евразийской экономической комиссии: Казахстан получает возможность беспошлинного ввоза до 150 тысяч тонн картофеля. Эта квота, действующая с момента вступления решения в силу и до 30 июня 2025 года включительно, направлена исключительно на насыщение розничного рынка. Данная мера – прямой ответ на ценовой шок и дефицит, с которым Казахстан столкнулся в прошлом году.

Отмена ввозной пошлины – это мощный рычаг для снижения розничных цен. Импортеры смогут ввозить продукцию без дополнительной налоговой нагрузки, что напрямую отразится на конечной стоимости для покупателя.

Важно, что эта льгота строго целевая: импортированный картофель должен быть реализован исключительно через зарегистрированных в Казахстане розничных торговцев. Ограничения по использованию товара действуют до поступления на склад получателей, но не более одного календарного года.

Стратегия картофельного насыщения

Есть и внутренние подвижки. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, страна усвоила уроки 2024 года. Тогда из-за аномально высокого спроса со стороны Узбекистана экспорт казахстанского картофеля достиг рекордных 600 тысяч тонн, в то время как импорт составил лишь 10% от этого объема – 60 тысяч тонн. Такой дисбаланс вызвал резкий рост цен внутри страны.

"В этом году будут увеличены посевы картофеля именно в организованных хозяйствах, а не в личных хозяйствах. Поэтому картофелем, я думаю, будем обеспечены. Цена будет немножко снижена".Айдарбек Сапаров

Министр заверил, что правительство предпринимает системные шаги для стабилизации ситуации. Фокус на организованных хозяйствах позволит обеспечить более прогнозируемые объемы и качество урожая.

По словам А. Сапарова, Казахстан активно работает над увеличением внутреннего производства.

Прошлогодний урожай в 2,6 млн тонн при потребности страны в 2 млн тонн показал потенциал, но высокий экспортный спрос "перетянул одеяло на себя".

Теперь с учетом корректировки стратегии и обещаний Минсельхоза ожидается, что внутренний объем будет достаточен для покрытия потребностей без ажиотажного ценообразования.

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Россия присылает бонус

На ценовую динамику продуктов питания в Казахстане, безусловно, влияет и ситуация на рынках соседних стран. В России, например, также ожидается значительный рост урожая картофеля – по прогнозам Картофельного союза, он может увеличиться на 250 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом. Российские аграрии увеличили посевные площади, и Минсельхоз РФ ожидает урожай на уровне 7,5 млн тонн.

Этот фактор также играет на руку Казахстану: увеличение общего объема предложения картофеля в ЕАЭС создает более стабильную региональную среду.

Если цены у соседа будут падать, это снимает потенциальное экспортное давление с казахстанского рынка и снижает стимулы для массового вывоза отечественного картофеля, что, в свою очередь, способствует насыщению собственного рынка.

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Когда ждать подешевления?

Совокупность этих факторов – стратегическое решение ЕЭК о беспошлинном импорте, активная работа Министерства сельского хозяйства по увеличению внутренних посевов и благоприятные прогнозы по урожаю у соседей – позволяет с уверенностью говорить о значительном снижении цен на картофель.

Министр Сапаров уже пообещал снижение цен в 2025 году. Российские эксперты ожидают начала массового снижения цен на картофель в июле.

С учетом синхронности уборочных кампаний и региональной взаимосвязи казахстанские потребители могут ожидать более доступных цен на "второй хлеб" уже в середине лета.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане идет активная борьба с недобросовестными посредниками. В 2024 году за превышение торговой надбавки привлекли к административной ответственности около 4,4 тыс. предпринимателей, с начала этого года – около 700 бизнесменов.

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Андрей Зубов
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