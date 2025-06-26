Валюты Казахстана, России, Турции и Европы начали рост после перемирия на Ближнем Востоке

Перемирие между Израилем и Ираном подарило рынкам краткосрочную эйфорию, толкнув вверх валюты развивающихся стран. Но за внешним позитивом скрывается сложная реальность. Стоит ли верить в устойчивость этого роста, и какие факторы действительно движут рынки, – в материале Zakon.kz.

Нефтяной фактор: быстрый взлет и резкое падение

Эскалация ближневосточного конфликта мгновенно взвинтила цены на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель. Для нефтедобывающих Казахстана и России это был ожидаемый, но краткосрочный бонус. Эйфория быстро сошла на нет: сегодня фьючерсы на Brent торгуются уже около 66,7 долларов за баррель. Это показательный пример того, как быстро рынки реагируют на геополитику, но еще быстрее возвращаются к фундаментальным экономическим показателям.

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Региональная динамика

На фоне общего улучшения глобального политического климата, валюты EM (Emerging Markets – экономики, находящиеся в процессе быстрого роста, которые привлекательны потенциальной доходностью, но несут и повышенные риски развивающихся рынков, – прим.ред.) показали рост.

Тенге демонстрирует небольшое укрепление с 521,57 до 518,34 тенге за доллар. Однако аналитики не видят четких сигналов для наращивания кэрри-позиций по тенге.

Российский рубль показал медленное, но устойчивое укрепление. Примечательно, что даже резкое снижение нефти не оказало значительного ослабляющего влияния – Банк России лишь слегка снизил официальный курс доллара на 26 июня до 78,1959 рубля с 78,3892 рубля.

Важно отметить, что при укреплении российского рубля тенге зачастую испытывает понижательное давление, а не поддержку, что создает сложную динамику для казахстанской валюты.

Турецкая лира стабильно торгуется около 39,77 по отношению к доллару на фоне новостей о перемирии между Ираном и Израилем – прибавка в курсе 0,5%. Левериджированные счета (счета крупных инвесторов или фондов, которые используют заемные средств, - прим.ред.) начали восстанавливать кэрри-позиции. Оффшорное позиционирование – объем открытых покупок и продаж по валюте, которые держатся за пределами страны – так же стало легче после недавних распродаж: инвесторам стало проще совершать операции с лирой на международных рынках. Так что аналитики удерживают длинные позиции по лире.

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Загадочные сигналы евро

Евро остается нестабильным, несмотря на краткосрочные падения и взлеты. Но принятие бюджета в Германии стало умеренно позитивным сигналом для всей еврозоны. Экономисты JP Morgan ожидают поддержки евро, если ЕС поддержит рост. Пара уже доллар-евро закрепилась на уровне 1,17. Перемирие на Ближнем Востоке поддерживает евро особенно по отношению к доллару.

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С 29 мая по 26 июня курс евро к доллару показывает уверенный постепенный рост. В начале периода он находился чуть выше отметки 1,1300, затем в течение первой половины месяца наблюдались небольшие колебания, но общая тенденция оставалась восходящей. Особенно заметно евро начал укрепляться после середины июня, и к концу месяца курс достиг уровня 1,1724.

Таким образом, за месяц евро значительно укрепился по отношению к доллару, завершив период на максимальных значениях.

В целом спад конфликта на Ближнем Востоке, безусловно, снижает общую рыночную волатильность. Однако, как показала динамика цен на нефть и особенности поведения региональных валют, рынки остаются чувствительными к множеству факторов. Эффект от ирано-израильской деэскалации был мощным, но краткосрочным.

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