"Токаев умеет удивлять" – Андрей Выползов о Послании президента РК

Руководитель российского аналитического бюро "Стан-Центр" Андрей Выползов выразил мнение по Посланию президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, прокомментировав Zakon.kz тезисы из речи главы государства.

По мнению политического эксперта, нынешнее обращение президента стало подтверждением курса на динамичные реформы: предложение перейти к однопалатному Парламенту, вынесение этого вопроса на референдум, амбициозная цель за три года превратить Казахстан в цифровую страну и строительство серии АЭС – об этом в интервью с экспертом.

– Андрей Александрович, как вы в целом оцениваете общенаправленность на политические реформы и основные акценты в Послании президента Касым-Жомарта Токаева?

– Касым-Жомарт Токаев умеет удивлять. Каждое его Послание казахстанцам – это комбинация новых идей, и всякий раз я понимаю, что президент Казахстана знает толк в поговорке: под лежачий камень вода не течет. Очевидно, что Касым-Жомарт Токаев ставит целью зарядить соотечественников своей энергией созидания. Очевидно также, что с того момента, как он возглавил Казахстан, пресловутый "застой" стране уж точно не грозит. Динамика политических, экономических и мировоззренческих реформ неоспорима.

– Глава страны предложил упразднить Сенат Парламента и сделать казахстанский Парламент однопалатным. Какие плюсы несет эта инициатива для политической системы Казахстана? И как вы оцениваете решение вынести этот вопрос на референдум?

– Насколько известно, в мире однопалатных и двухпалатных парламентских систем – примерно 50/50. В России – двухпалатная, в Китае – однопалатная. Однозначно при последней Парламент является более сильной и достаточно авторитетной ветвью власти. Сам депутат становится весомой фигурой, поскольку, например, так или иначе контролирует силовой блок государства. Такая инициатива логична и органична в свете решения Токаева в 2022 году уйти от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом. Таким образом, в 2027 году, когда подойдет к концу пятилетний президентский срок, предполагается создание президентско-парламентской формы правления. Такие форматы в той или иной степени работают в ряде европейских стран. Где, спросите, золотая середина? По всей видимости, Касым-Жомарт Токаев, имея за плечами громадный дипломатический опыт, принял решение, что такая форма правления для крупнейшего государства в Центрально-Азиатском регионе – самая оптимальная, способная минимизировать политические риски.

На мой взгляд, казахстанцам необходимо довериться, поскольку Токаев не раз демонстрировал свои незаурядные качества – умение стремительно и нестандартно реагировать на угрозы, а также точно видеть перспективу. Например, во время пандемии коронавируса он, только-только вставший у руля государства, не побоялся пойти на довольно решительный шаг – в марте 2020 года ввел чрезвычайное положение, ограничив въезд и выезд граждан в/из Казахстана, что, безусловно, позволило стабилизировать ситуацию с распространением эпидемии. Схожая по молниеносности ситуация была в трагические январские дни 2022 года, когда Токаев попросил помощи у ОДКБ.

– Насколько амбициозна цель президента Токаева сделать Казахстан полноценной цифровой страной за три года? Как оцениваете инициативы в этом направлении, например, создание Министерства искусственного интеллекта?

– Согласен, что амбициозны, скорее, не цели, а сроки. С другой стороны, Казахстан, то есть сами казахстанцы, и так достаточно "оцифрованы", и подобная задача станет выполняться уж точно не с нуля. Насколько я понимаю, идет речь об отраслевой цифровой трансформации. Президент уточнил некоторые моменты: в частности, это создание электронных карт недр с новым, то есть на основе искусственного интеллекта, уровнем оценки потенциала месторождений. Это создание цифровой платформы с синхронизацией поверхностных и подземных водных ресурсов страны, где первую скрипку опять-таки станет играть искусственный интеллект. Такая логика позволяет внедрять "цифру" практически в каждую отрасль: под землей, под водой, в горах и космосе. Учитывая, какими семимильными шагами развивается ИИ (хотя к такому процессу старинные "мили" уже не показатель), следует рассчитывать, что три первых года работы министра искусственного интеллекта Республики Казахстан станут самыми динамичными. Чтобы было, как пел Высоцкий: "Краше некуда уже, а он – еще!". Иначе зачем браться за все это?

– Как вы оцениваете планы президента Касым-Жомарта Токаева по строительству второй и третьей атомной станции в Казахстане?

– Дело в том, что президент Казахстана закладывает основательный фундамент для будущего страны. Бесспорно, серия АЭС – это уже амбиции стать не просто энергоемким государством, но и право войти в мировой элитный "атомный клуб". И в этом ключе я бы обратил внимание на финальную часть Послания: "Лишь общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана". Понятие "Сильный" в таком контексте встречается, по-моему, впервые. Силе же, как известно, необходима энергия. Вот и получается, что Сильный Казахстан – это и про духовную твердость, и про физическую энергию.

– Казахстан сохраняет курс на сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Как это отражено в президентском Послании?

– Президент привел на эту тему русскую пословицу: "Худой мир лучше доброй ссоры", которую еще Пушкин цитировал в "Капитанской дочке". Токаев убеждает мировых лидеров, что ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы. Безусловно, компромиссы всегда обоюдоострое оружие, и насколько такая тактика будет в итоге выбрана – пока большой вопрос. Тем не менее миротворческая энергия казахстанского президента зрима, заметна и, думаю, оценена его коллегами по достоинству.

– Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах выступить на Генассамблее ООН в сентябре этого года и представить свои предложения по реформированию Организации. Какую роль, на ваш взгляд, может играть Казахстан в формировании нового справедливого миропорядка?

– Реформа ООН в понимании Токаева – это расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство. Сегодня очевидно наступление новой эпохи, сам Токаев в своем Послании констатирует: "Наступает новый миропорядок". В таких условиях Казахстан настаивает на том, чтобы в Совбезе ООН работали "политические середняки", а не только геополитические гиганты. Казахстан позиционирует себя как крепкая средняя держава, как держава-дипломат и, на мой взгляд, имеет право нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Послание народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил 8 сентября на совместном заседании палат Парламента в Астане. Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.