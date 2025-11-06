Как нас обманывают в объявлениях о продаже жилья

Все, кто хотя бы раз искал квартиру, сталкивались с объявлениями, где цена жилья была подозрительно низкой или, наоборот, непомерно высокой. Иногда разница с реальной стоимостью составляет десятки процентов. Почему так происходит и что должно насторожить покупателя – в материале Zakon.kz.

Когда цена слишком высокая

Нереально высокие цены чаще всего связаны с желанием собственников или застройщиков удерживать "планку" стоимости. Многие надеются на рост рынка или просто не хотят продавать дешевле, считая, что их жилье особенное. Кроме того, некоторые агентства завышают цены, ориентируясь на конкурентов, – это создает искусственный рост цен в объявлениях, хотя реальные сделки проходят по меньшим суммам.

Иногда высокие цены публикуются намеренно, чтобы создать иллюзию "престижного" района или элитного жилья. Бывает и так, что владелец хочет "проверить рынок": если звонков не поступает – цену снижает.

Есть и более спорные случаи. Старший риелтор Эльвира Сагандыкова объясняет:

"Иногда продавец и покупатель завышают цену квартиры в договоре, чтобы банк одобрил больший ипотечный кредит. Например, квартира реально стоит 30 миллионов, а в документах пишут 50. Но банки давно научились проверять такие сделки и могут отказать или даже заподозрить мошенничество". Эльвира Сагандыкова

Подобные схемы встречаются и при переоформлении собственности между родственниками или разделах наследства, когда завышенная цена нужна для видимости "реальной" сделки. Однако налоговая и нотариусы сегодня сверяют все данные с рыночными базами, и такие трюки становятся все рискованнее.

Когда цена подозрительно низкая

А вот заниженные цены – это, как правило, либо способ привлечь внимание, либо сигнал о проблемах с объектом.

Вице-президент объединения ассоциации риелторов Казахстана Елена Грива предупреждает:

"Если вы видите на сайте квартиру по явно заниженной цене, будьте осторожны. Часто это прием недобросовестных риелторов. Вы звоните, а вам отвечают: "Эта квартира только что продана, но у нас есть похожий вариант – чуть дороже". И дальше вас начинают "раскручивать" на другой объект. Елена Грива

То есть цель здесь – заманить покупателя красивым предложением и затем продать ему совсем другую квартиру.

"Будьте внимательны! Если агент начинает обманывать вас с самого начала, то где гарантия того, что он не продолжит жульничать и дальше?" Елена Грива

Иногда низкая цена означает срочную продажу – например, из-за долгов, переезда или наследственных споров. Но нередко за этим скрываются юридические риски: долги по коммуналке, арест на жилье или неоформленные права собственности.

Что важно помнить

По словам Елены Гривы, самые выгодные предложения от покупателей обычно поступают в первые полтора месяца после размещения объявления. Если квартира висит на сайте дольше, а цена не меняется, значит, она завышена.

Покупка жилья – это всегда серьезное решение. И чем внимательнее вы относитесь к деталям, тем меньше риск стать жертвой обмана. Специалист предупреждает:

Объявление с нереальной ценой – это сигнал насторожиться.

Проверяйте информацию о квартире в специальных реестрах или аналогичных сервисах.

Избегайте "сладких" предложений, где цена заметно ниже рыночной без объяснения причин.

Сравнивайте объявления по району, площади и состоянию жилья.

Какие еще уловки используют мошенники?

Множественные обременения. Мы уже сообщали о случаях, когда люди покупали квартиру, а через неделю выяснялось, что она в залоге у банка или арестована за долги прежнего владельца. Это не редкость и в Казахстане, и в других странах, поэтому перед сделкой обязательно проверяйте сведения об обременениях. Наличие залога, ареста или арендных обязательств кардинально меняет юридическую картину сделки и может привести к большим проблемам для покупателя.

Реклама и сомнительные предложения. Иногда объявления соседствуют с рекламой и коммерческими предложениями, которые отвлекают и вводят в заблуждение. Пример из коммерческой практики – рекламные розыгрыши и акции от компаний с обещанием "квартиры в подарок" или щедрых бонусов. Такие материалы не имеют отношения к юридической чистоте сделки и часто используются как отвлекающий или маркетинговый прием. Не стоит воспринимать подобные предложения как гарантию легитимности объекта.

Лжериелторы. Недобросовестные риелторы могут предлагать квартиры по подозрительно низким ценам, скрывая реальные недостатки объекта либо его юридические проблемы. Часто такие "специалисты" исчезают после получения аванса или комиссии, оставляя покупателя один на один с проблемами. Перед сотрудничеством проверяйте лицензию агентства (если требуется по закону), запрашивайте договор и репутацию риелтора, не переводите деньги наличными без оформления документов.

Покупая жилье, не верьте красивым объявлениям – проверяйте документы, владельца, обременения и цену через официальные реестры, консультируйтесь с независимыми юристами и работайте только с проверенными риелторами.