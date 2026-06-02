Груминг, буллинг и "социальная смерть": какие Сети расставляют преступники для детей

Летние каникулы несут с собой не только возможность выйти из-за парты, но и риск войти в круги нечистых на руку людей. Специалисты рассказали Zakon.kz, какие опасности подстерегают подростков в интернете, и почему практика табу и запретов едва ли принесет ожидаемые плоды.

По твоим следам

Есть такое понятие – цифровой след. Говоря топорным, далеким от мира IT языком это – то, что "паутина" знает о вас, даже если вы вовсе не желали болтаться в ней пойманной мухой. Да, каждый поисковый запрос, приобретение в маркетплейсе, лайк или комментарий на Facebook, скачанное приложение оставляют "зарубки" на невидимой глазу, но активно используемой маркетологами, а то и эйчарами всех мастей "стене". Погуглили характеристики новенького "Айфона"? Получите километры рекламного "купи-купи!". Написали пост сомнительного содержания в Threads? Готовьтесь лишиться работы – прецедент был.

Материал по теме Не кормите тролля: почему люди ведут себя в интернете не так, как в жизни

Но проблема вовсе не в том, что, бороздя просторы блогов и чатов, пользователь "светится" похлеще автомобиля с включенным дальним. Или не только в этом. Иногда "цифровое досье" попадает в руки лиц куда более опасных, нежели производители очередной "Лабубы" или начальники, желающие очистить ряды от подчиненных с чуждыми ценностями. А уж юные завсегдатаи ТикТока и онлайн-игр для них – один из любимых типов жертв.

"Многие родители переживают из-за того, сколько времени дети проводят в интернете. И, вероятно, только единицы задаются другим вопросом: кто и какие данные собирает о ребенке, пока он играет, смотрит видео или общается в социальных сетях? Сегодня практически каждое приложение оставляет цифровой след. И этот след может содержать гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Когда ребенок скачивает игру, устанавливает приложение или регистрируется в социальной сети, начинается сбор данных. Часто это происходит автоматически и остается незаметным как для детей, так и для родителей", – предупреждает специалист по приватности и защите персональных данных Мади Турысбекулы.

О какой именно информации речь? Многие приложения получают доступ к данным сверх положенного им по "долгу службы".

Так, в зависимости от настроек, могут собираться:

имя и возраст ребенка;

адрес электронной почты;

местоположение;

история просмотров и поисковых запросов;

история покупок;

сведения об устройстве;

голосовые сообщения;

фотографии и видео;

биометрия, если используется распознавание лица.

"Большинство пользователей считают, что информация остается только у разработчика приложения. На практике это не всегда так. В работу приложений часто встроены рекламные и аналитические сервисы, которые помогают показывать рекламу, анализировать поведение пользователей и увеличивать доход разработчиков. В результате данные могут получать десятки компаний, о существовании которых родители никогда не слышали. Особенно показательной стала история с компанией Gravy Analytics, утечка данных которой в 2025 году затронула миллионы пользователей различных мобильных приложений по всему миру. Проблема заключается в том, что данные могут распространяться не только из-за взломов, но и через вполне законные механизмы обмена информацией между компаниями". Мади Турысбекулы

Точка на карте

Впрочем, следы – они ведь не всегда цифровые. Есть вполне физическое, объективное местоположение точки на карте, тоже активно фиксируемое всеми, от действительно нуждающихся в ней программ вроде агрегаторов и до примитивных игр из серии "три в ряд". Хотя, казалось бы, каким образом геолокация способствует раскладыванию кучек пикселей по цветам? Сам "большой брат" объясняет игрушечное "любопытство" необходимостью показа гиперлокальной рекламы. Но есть нюанс:

"Многие игры, сервисы и образовательные приложения запрашивают доступ к геолокации, хотя зачастую она не требуется для их основной работы. Международные регуляторы неоднократно указывали, что данные о местонахождении детей требуют особой защиты. Такая информация способна раскрывать привычные маршруты ребенка, места его пребывания и другие сведения, которые не должны становиться общедоступными. Поэтому перед тем как предоставить приложению доступ к геолокации, стоит задать простой вопрос: действительно ли без этого приложение не сможет работать?".

К слову о рекламе. Она в последние годы не только двигатель торговли, но и личный неусыпный соглядатай, всевидящее око которого фиксирует куда больше, чем хочется подставлять под фиксацию.

На примере детей, алгоритмы способны учитывать:

какие видео ребенок смотрит дольше других;

в какое время пользуется устройством;

на какие сообщения реагирует;

какие товары или игры его интересуют.

"На основе этих данных формируется подробный профиль интересов пользователя. Такая информация представляет большую ценность для рекламных компаний, поскольку позволяет максимально точно подбирать контент и рекламу. По сути, внимание ребенка становится товаром, за который конкурируют цифровые платформы", – уверен спикер.

Рекомендации для родителей

По мнению специалиста по приватности и защите персональных данных, взрослым следует как минимум проверить разрешения приложений в телефоне чада. Доступ сразу к микрофону, камере и геолокации должен насторожить. Ненужную геолокацию и вовсе отключаем сразу. Заодно – отучаем от привычки, не читая условий, нажимать "разрешить" наследника и отучаемся сами.

Во-вторых, используйте для детских сервисов отдельную электронную почту, не привязанную к каким-либо платежным инструментам.

И наконец, объясните дочкам-сыночкам ценность персональных данных: домашний адрес, номер телефона, школы и другая личная информация не предназначены для публикации в интернете.

"Монетизация доверия"

Специалист по поведенческим факторам Эльдар Шамсутдинов добавил: помимо упомянутого выше, а также очевидных схем вербовки в наркокурьеры, "паутина" изобилует и другими угрозами.

"Одной из наиболее распространенных практик является монетизация доверия в игровой среде. Для современного подростка статус в онлайн-игре зачастую имеет больший вес, чем положение в школьном коллективе. Предлагая виртуальную валюту или улучшение игровых аккаунтов в обмен на финансовые данные родителей или переходы по фишинговым ссылкам, мошенники паразитируют на детской наивности и потребности в социальной значимости среди сверстников. Развивается феномен суррогатной дружбы или груминга", – говорит Шамсутдинов.

Груминг – процесс втирания в доверие к несовершеннолетнему со стороны взрослого, целью которого является подготовка к сексуализированному насилию или эксплуатации.

Материал по теме Удобная жертва: как не воспитать из своего ребенка идеальную цель для педофила

"Важно понимать, что безопасность ребенка в интернете это вопрос семейного доверия, а не программного контроля. Конечно, есть упрощающие и автоматизирующие приложения, но все же основным элементом защиты должно стать формирование цифрового иммунитета. Детям необходимо прививать навыки критического анализа информации, понимания принципов работы алгоритмов и механизмов сетевых манипуляций. Обязательно должно быть правило "безопасной ошибки". Подросток должен быть абсолютно уверен, что в случае столкновения с сетевыми угрозами родители выступят в роли союзников, а не карательного органа. Страх наказания и лишения доступа к любимому времяпрепровождению является главным катализатором успеха любых шантажистов. Наиболее устойчивы к манипуляциям те дети, чьи психологические потребности полноценно удовлетворяются в реальной жизни", – считает собеседник.

К периодически всплывающей инициативе запретить все и вся во спасение он относится с прохладцей. Хотя бы потому, что табу – это не защита от "темных искусств", а лишь ее опасная иллюзия.

"Жесткий контроль трафика закономерно приводит к тому, что подростки осваивают VPN и перемещаются в глубокие теневые сегменты. Это не изолирует их от угроз, но радикально разрушает доверие: столкнувшись с опасностью на "запрещенном" ресурсе, ребенок гарантированно скроет этот факт от взрослых. Кроме того, нахождение в искусственно стерилизованной информационной среде препятствует развитию навыков самостоятельного распознавания рисков. Попытки обезопасить интернет путем тотальных блокировок технически утопичны и социально деструктивны. Стоит помнить, что ребенок, чьи потребности во внимании, уважении и значимости удовлетворяются в семье или реальных увлечениях, гораздо реже становится жертвой сетевых манипуляторов", – подытожил специалист по поведенческим факторам.

Мади Турысбекулы с ним солидарен. Ранее он отмечал: подрастающему поколению надо прививать критическое мышление, а не воспитывать в пузыре. Да и тяжело припомнить хоть один позитивный опыт действия запретительной практики в мировой истории. Что бы власти ни пытались забороть – от абортов до горячительного – на выходе получали членовредительство и самогон. Почему, спрашивается, с "нежелательным контентом" должно быть иначе?

Специалисты упомянули в спиче социальное явление, оказывающее не менее разрушительное влияние на маленьких людей в паутине большой Сети – кибербуллинг. В отличие от традиционной школьной травли, цифровое преследование носит непрерывный характер, от него невозможно укрыться в стенах дома. Исключение подростка из виртуальных сообществ воспринимается им как "социальная смерть", что нередко провоцирует тяжелые депрессивные эпизоды. В особенностях интернет-травли и ее причинах мы разбирались в данном материале.