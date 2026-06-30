Миллионы ради мечты: как кызылординец превращает старую "шестерку" в легендарную "тройку"

Пока одни меняют автомобили каждые несколько лет, другие готовы вложить годы работы и миллионы тенге, чтобы вернуть к жизни настоящую легенду автопрома. Именно таким проектом уже больше года живет кызылординский предприниматель Григор Тозчян, передает Zakon.kz.

Вместе с мастерами он буквально по винтику превращает обычный ВАЗ-2106 в редкий сегодня ВАЗ-2103. Как рассказывает Григор Тозчян, сегодня Жигули-"тройку" коллекционеры называют одной из самых красивых моделей, когда-либо выпускавшихся на Волжском автомобильном заводе.

"Когда-то это была обычная "шестерка" синего цвета, которую я купил за 850 тысяч тенге. Купил специально, чтобы создать практически заводскую копию знаменитой "тройки", используя оригинальные детали и соблюдая каждую мелочь. Для кого-то это старый автомобиль, а для меня – история. Такие машины уже практически не встретишь в идеальном состоянии. За год вложил более четырех миллионов тенге, не считая стоимости самого автомобиля. Практически каждая деталь была заменена или восстановлена". Григор Тозчян

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Оригинальные комплектующие автолюбитель заказывал в Алматы, Шымкенте, некоторые запчасти пришлось ждать из Германии, поскольку найти их сегодня становится все сложнее. Двигатель собрал из старого мотора "Жигулей": полностью разобрал, заменил все изношенные элементы и фактически создал заново. Теперь автомобиль не только выглядит как новый, но и работает соответствующим образом. В восстановлении авто ему помогает друг и коллега Рустем Бекболулы.

"Особое внимание уделили и внешнему виду автомобиля. Кузов красного цвета, он сияет на солнце. Хромированные элементы отполированы до зеркального блеска, а салон – это тот самый классический вид, которым славились первые автомобили этой серии. Работа над этой машиной стала настоящим увлечением. Для молодых мастеров это возможность научиться работать с техникой прошлых десятилетий, а для опытных шанс вновь прикоснуться к автомобилю своей молодости". Рустем Бекболулы

В начале 1970-х годов "тройка" считалась одной из самых престижных моделей. Автомобиль был создан на базе итальянского Fiat 124 Special, но получил более богатую отделку, большое количество хромированных деталей, улучшенный салон и более мощный двигатель.

В советские годы обладать "тройкой" считалось престижным. Когда ВАЗ-2103 появился на дорогах СССР, он сразу стал автомобилем особого статуса. По тем временам это был практически автомобиль премиум-класса. Стоил он более 4 тысяч рублей. Это колоссальная сумма для того времени, учитывая, что многие бюджетники получали зарплату от 100 до 200 рублей.

О такой машине мечтали тысячи советских семей. Она считалась символом успеха, достатка и хорошего вкуса. Не случайно многие до сих пор вспоминают "тройку" как один из самых красивых автомобилей своего времени.



Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Сегодня таких автомобилей в Казахстане осталось совсем немного. Большинство машин за десятилетия эксплуатации были переделаны, сгнили или отправились на металлолом. Найти ВАЗ-2103 в оригинальном состоянии практически невозможно, а потому коллекционеры готовы платить за качественно восстановленные экземпляры миллионы тенге.

Именно поэтому реставрация таких автомобилей давно перестала быть просто ремонтом. Это настоящее искусство и серьезная инвестиция. Старые "Жигули" выбирает даже молодежь.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

У "Жигулей", как говорит мастер, свой характер. Дизайн его не перепутаешь ни с какой другой современной машиной. Прямые линии, большое количество хрома, круглые фары, чистая и лаконичная классика. И сейчас владеть автомобилем, который пережил несколько десятилетий и был восстановлен практически с нуля, намного интереснее, чем ездить на очередном безликом кроссовере. Еще одна причина интереса к таким машинам со стороны автолюбителей – участие в ретрофестивалях, автомобильных выставках и тематических встречах.

"Ко мне уже приходили несколько человек, просили тоже собрать им "Жигули". Готовы вложиться, но я им рассказываю, что собирать "Жигули" дорого, запчасти находить трудно, так как оригинальных уже практически нет. Пока я не готов собирать чужие машины. Вот вывезу свою, буду кататься по городу. Планирую еще собрать "Мерседес", нашел раритетный экземпляр и в скором времени начну работу". Григор Тозчян

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Несмотря на немалые вложения, продавать автомобиль мастер пока не планирует. После завершения реставрации он мечтает ездить на нем сам. Однако признается: если найдется настоящий ценитель, который предложит достойную цену, готов расстаться со своей работой. Такой пример у него уже есть. Знакомый из Ташкента недавно продал полностью восстановленный автомобиль этой модели за 16 миллионов тенге. Поэтому Григор уверен, что качественно собранная "тройка" тоже может стоить очень дорого.

Пока же ярко-красный автомобиль остается главным украшением станции технического обслуживания. Весь процесс восстановления мастера показывают в своем профиле в Instagram, многие специально приезжают посмотреть на него, вспомнить эпоху советского автопрома и убедиться, что настоящая классика никогда не выходит из моды. Ведь в жизни есть вещи, ценность которых с годами только растет, и легендарный ВАЗ-2103 – одна из них.

Лето – время путешествий, поэтому автомобиль к дальней поездке стоит готовить заранее. О том, на что обратить внимание перед выездом, читайте в материале Zakon.kz.