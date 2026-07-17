Холодное мясо, бассейны и туман: как обитатели Алматинского зоопарка переживают летний зной

Пока алматинцы спасаются от изнуряющего пекла под кондиционерами, сотрудники зоопарка ежедневно охлаждают своих питомцев. Одним включают душ и искусственный туман, другим готовят ледяные яства и бодрящие бассейны. Как животные справляются с июльским зноем – в материале Zakon.kz.

Аномальная жара, которая уже несколько дней держится в Алматы, стала испытанием не только для людей. При температуре воздуха +38+39°С, а на солнце – свыше +40°C, особый режим работы действует и в Алматинском зоопарке.

Сотрудники отмечают: у каждого вида животных свои способы спасаться от изматывающего летнего жара, поэтому универсального рецепта не существует.

Свежая вода, туман и бассейны

Фото: Алматинский зоопарк

Главное правило в жаркую погоду – постоянный доступ к прохладной питьевой воде. Однако посетители часто не замечают поилки.

Как объясняют в зоопарке, большинство из них расположены в технической части вольеров – возле кормушек или внутри домиков. Там вода не нагревается на солнце, в нее не попадают листва и мусор, а сотрудники могут быстро заменить ее и вымыть емкости.

Помимо этого, практически во всех вольерах работают системы полива и распыления воды. У приматов, например, установлены системы "влажного тумана", которые автоматически включаются каждые 10-15 минут, охлаждая воздух и увлажняя покрытие. У крупных животных есть бассейны, а у рептилий – специальные водоемы, где они могут охлаждаться в любое время.

Фото: Алматинский зоопарк

Обезьянам – фруктовый лед и влажная уборка

Несмотря на ярко выраженную жару, приматы чувствуют себя вполне комфортно. Многие из них родом из теплых стран и с удовольствием принимают солнечные ванны. Когда температура становится слишком высокой, животные уходят в тень.

После обеда в павильонах включают систему искусственного тумана, которая работает около двух часов. При этом ледяную воду обезьянам не дают.

"Холодные продукты и воду мы не предлагаем – только комнатной температуры, потому что они, как люди, могут простудиться", – рассказывают сотрудники.

Каждый день в помещениях проводят влажную уборку, а сами приматы получают необычное развлечение – ведро с водой и тряпочку, которой с удовольствием обтираются самостоятельно. В самые жаркие дни их также угощают фруктовым льдом и специальным мороженым.

Слоны сами включают душ

Фото: акимат Алматы

У слонов один из самых необычных способов охлаждения. В их вольере установлен сенсорный душ, который реагирует на присутствие животных. Слоны давно поняли принцип его работы и регулярно приходят освежиться.

Однако больше всего великаны любят водные процедуры после душа: они собирают воду и грязь хоботом, а затем обливают себя. Такая природная "косметическая процедура" не только помогает снизить температуру тела, но и защищает кожу от насекомых.

Носорогам устраивают грязевые ванны

Фото: Алматинский зоопарк

Еще один обязательный элемент летнего ухода – грязевой бассейн для носорогов.

По словам сотрудников, грязевые ванны полностью повторяют естественные условия обитания животных. Засыхая на коже, слой грязи работает сразу в двух направлениях: охлаждает тело и одновременно защищает животных от укусов насекомых.

Хищники предпочитают воду и прохладу

Барсуки, тигры, волки и белые медведи в жаркие дни проводят много времени в бассейнах.

Фото: Алматинский зоопарк

Рацион хищников также меняется. Летом им дают охлажденное или слегка подмороженное мясо, что помогает легче переносить высокие температуры. Особенно тяжело приходится полярным видам. Белая медведица Пурга спасается кондиционером.

Если зимой она большую часть времени проводит на улице, то летом предпочитает почти не выходить из внутреннего помещения с охлаждающим ее пространство устройством.

Кроме бассейна в ее распоряжении есть прохладная комната и беседка с холодным полом. Ежедневно Пурга получает охлажденное мясо, рыбу и овощи.

Фото: акимат Алматы

Нелегко приходится и полярным волкам. В самые жаркие часы они скрываются в глубоких норах или проводят время в воде.

Фото: акимат Алматы

Африканские животные чувствуют себя увереннее

Безусловно, лучше всего жару переносят африканские животные. Но и их аномальные температуры значительно утомляют.

"Жирафы, зебры и другие выходцы из жарких регионов чувствуют себя вполне комфортно. Но днем они чаще отдыхают в тени или возле воды, а ближе к вечеру становятся значительно активнее", – отметили специалисты.

Жирафов в это время дополнительно угощают свежими ветками карагача.

Птицы и копытные адаптировались к климату

Легче остальных июльский зной переносят копытные и многие птицы. Дикие пернатые прячутся в густой тени деревьев возле водоемов, где температура заметно ниже.

В зоопарке отмечают, что большинство животных уже давно адаптировались к климату Алматы, поэтому причин для беспокойства нет. Главное – обеспечить им привычные условия, постоянный доступ к воде и возможность самостоятельно выбирать, где переждать самые жаркие часы.

Вместе с тем сотрудники напоминают посетителям о простых правилах: не кормить животных, не стучать по стеклу, не дразнить обитателей вольеров и не перелезать через ограждения.

"Зоопарк – это дом животных, а посетители приходят к ним в гости", – подчеркивают в учреждении.

Ранее стало известно, что в Алматинском зоопарке родился редчайший в мире жеребенок.