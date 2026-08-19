Легенда о сорока девушках: чем известно урочище Кырык кыз на юге Казахстана

В горах неподалеку от Шымкента находится урочище Кырык кыз (Қырық қыз) – скальные образования, напоминающие человеческие фигуры. С этим местом связывают легенду о сорока девушках, а добраться сюда непросто даже на автомобиле. На что обязательно стоит взглянуть, выяснял Zakon.kz.

Каждый раз, когда речь заходит о том, почему же Шымкент стоит посетить туристам, гиды возмущенно поясняют, что это не просто туристический город. Это отправная точка в самые интересные места и экскурсии. Захотел – поехал в Тараз, захотел – купил билет до сакрального Туркестана. Решил и вовсе сменить страну – пара часов, и ты у соседа в гостях, в столице Узбекистана – Ташкенте. Но для начала, отмечают гиды, запаситесь достаточным временем, чтобы осмотреть окрестности казахстанского юга и уже потом – с паспортом на границу.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Посмотреть здесь действительно есть на что, и чему удивляться – тоже. В Угамской долине, на территории Государственного национального парка "Сайрам-Угам", скрывается немало необычных мест, открытий и тайн.

Фото: Дарья Бунина

В окрестностях турбазы "Южная", среди живописных отрогов Западного Тянь-Шаня, находится природный уголок, который особенно завораживает на закате. Это "Қырық қыз". Место, редко посещаемое туристами.

"Место интересно своими скальными образованиями. Отдельные каменные фигуры напоминают силуэты людей, и если смотреть на них с разных сторон, можно увидеть совершенно разные образы. Само название переводится как "сорок девушек". И здесь интересно сочетание природы и фольклора: необычные формы скал словно сами провоцируют человека придумывать истории и искать в них человеческие силуэты. Для меня, как для гида, "Қырық қыз" интересно еще и тем, что это не просто место, куда приезжают, делают фотографии и уезжают. Здесь хочется остановиться, рассматривать скалы, слушать легенды и сравнивать то, что видишь, со своей фантазией", – говорит гид Дарья Бунина.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Несмотря на то, что название памятника переводится как "40 девушек", сегодня здесь сохранилось гораздо меньше образований – как крупных, так и небольших. Природа как щедра на творения, так и безжалостна в их уничтожении. Почему же это место пока редко посещают иностранные туристы? Дарья поясняет: от изобилия маршрутов разбегаются глаза. А дорога сюда способна проверить на прочность даже самое сильное желание добраться до этого необычного места.

"Юг Казахстана очень богат природными достопримечательностями, и "Қырық қыз" просто немного теряется среди более раскрученных мест. Но другой, более веской причиной, все-таки стоит считать труднодоступность. Дорога не для слабонервных и не для каждой машины. 100% бездорожье, которое в дождливый день станет испытанием даже для подготовленных водителей. Хотя это как раз тот случай, когда недостаток известности становится преимуществом. Там нет ощущения туристического конвейера. Ты приезжаешь и понимаешь, что находишься в таком месте, о котором многие даже не слышали", – объясняет гид.

Фото: Дарья Бунина

Полюбоваться на "Қырық қыз" хорошо подходит людям, которые любят необычные природные объекты, пешие прогулки, фотографию, легенды и места с характером. Особенно, по мнению Дарьи, интересно включать его в более насыщенный маршрут по Угамской долине.

Фото: Дарья Бунина

"Одна из самых распространенных версий связывает эти каменные фигуры с 40 девушками. В народных преданиях "Қырық қыз" часто не просто девушки, а образ защитниц, храбрых женщин, которые оказались связаны с военными событиями и борьбой за свой народ. Вообще, образ 40 девушек очень распространен в тюркском фольклоре и существует в разных вариантах. Поэтому я всегда говорю туристам: легенду лучше воспринимать именно как часть живого фольклора, а не как документально установленную историю", – добавила Дарья.

Ну, а предание, которое поведали местные жители, действительно очень грустное. Однажды злой хан украл 40 самых красивых девушек и планировал увезти их далеко от родных мест. Тогда женщины воспротивились и, не желая становиться рабынями, попросили всевышние силы превратить их в глыбы, чтобы они не смогли тронуться с места. Так они тут и стоят – красивые, гордые, и безлико смотрят вдаль.

Фото: Дарья Бунина

"Женщина в легендах часто становится символом семьи, верности, красоты, судьбы, но одновременно – силы и способности защищать близких и свой род. И обратите внимание, как часто природа на юге превращается в образ женщины. Есть Қырық қыз, есть легенды о невестах, превратившихся в камень, есть горы и скалы, которым приписывают женский образ. Например, Келиншектау буквально связан с образом невестки, а его необычные очертания породили соответствующую легенду". Гид Дарья Бунина

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Туристическая точка прекрасна в любое время года, делится Дарья. Если приехать в начале весны, горы будто просыпаются, подтягиваются и оживают. Воздух совершенно другой.

"Если повезет со временем, можно застать цветение, и суровые каменные фигуры начинают выглядеть совсем иначе – гораздо мягче. Летом пейзаж становится более контрастным: сухие золотистые оттенки травы, камни, горы и яркое небо. Для фотографий это очень выразительно. А осенью появляется другая атмосфера – более спокойная, глубокая, с теплыми оттенками". Дарья Бунина

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Местный туризм казахстанцы довольно часто обвиняют в дороговизне, однако, как говорит наша сопровождающая, стоимость зависит от формата поездки. Это может быть просто сопровождение на маршруте, а может быть полноценная поездка из Шымкента с транспортом, гидом и дополнительными остановками.

"Если говорить о стандартной организованной поездке из Шымкента, стоимость будет начинаться от 20 000 тенге с человека. Для небольшой индивидуальной группы цена, конечно, будет выше, поскольку расходы на транспорт и услуги гида распределяются между меньшим количеством участников. В плане одежды всегда советую нормальную трекинговую обувь с хорошей подошвой. Даже если маршрут кажется простым, горная поверхность может быть рыхлой, каменистой или скользкой после дождя. И обязательно нужно учитывать погоду. В горах она меняется гораздо быстрее, чем в городе. Летом может быть очень тепло, а потом достаточно быстро начаться дождь. Поэтому я бы даже в жаркий день брала с собой легкую ветровку или дождевик. Вода, головной убор и солнцезащитные средства тоже обязательны", – напоминает Дарья Бунина.

Поездка на "Қырық қыз" – это не только знакомство с живописной местностью, но и погружение в местный фольклор. "Қырық қыз" не поражает масштабом, здесь впечатляет совсем другое. Нужно лишь немного остановиться, присмотреться к необычным формам скал, услышать легенду и представить людей, которые много лет назад смотрели на эти же камни и пытались разгадать их происхождение.