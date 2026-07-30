"Воронка дьявола" и логово дракона: чем удивляет каньон Аксу в Туркестанской области

Самый большой и глубокий в Центральной Азии каньон находится в Туркестанской области. Он очень живописный, но непредсказуемый и даже опасный. Туристы нередко обходят его стороной. Соблюдая все правила безопасности, корреспондент Zakon.kz проверил, действительно ли Аксу стоит посетить.

Ломающий шаблоны

Каньон Аксу туристы зачастую недооценивают. Многие вообще не включают его в маршруты путешествий. Но взяв в помощники профессионального горного гида, здесь можно в очередной раз удивиться природному богатству Казахстана.

Разглядывая Аксу на одной из горных террас, сложно даже представить, какие природные силы создали этот грандиозный туристический объект. Будто огромные руки разорвали скалистую местность на две неровные части. За тысячи лет его существования природа вырезала в скалах четыре четко различимые ступени.

Фото: Дарья Бунина

Внизу, на глубине до 100 метров, шумит река, однако добраться до нее совсем непросто – большая часть берегов представляет собой отвесные стены. Лишь в редких местах можно безопасно спуститься к воде, и одно из таких мест знает гид Дарья Бунина.

"Часто говорю, что Аксу – место, которое ломает шаблоны. Многие думают: "Ну каньон и каньон". А потом выходят на смотровую площадку и несколько минут просто молчат", – рассказывает Даша.

И неудивительно: о такой жемчужине края порой не знают даже живущие в Туркестанской области.

Фото: Дарья Бунина

"Даже местные жители, которые живут в Туркестанской области всю жизнь, нередко признаются, что не представляли, что совсем рядом с ними есть настолько поразительный природный объект. Отвесные стены высотой более 500 метров, шум реки далеко внизу, ощущение масштаба. Фотографиями это передать невозможно. А вот для приезжих туристов это возможность увидеть совершенно другую сторону Казахстана. Нашу страну знают по степям, озерам и горам, но такие каньоны становятся настоящим открытием", – отмечает гид.

Место делится на две зоны. Это еще и одна из причин, по которой не стоит ехать в Аксу без знающего местность гида.

"Важно понимать, что верхняя часть каньона находится в заповедной зоне, где действуют строгие ограничения. Но туристы в основном посещают нижнюю часть каньона – буферную зону, куда попасть гораздо проще, но там также есть что посмотреть. Конечно, со временем правила могут становиться строже. И, как гид, я отношусь к этому спокойно. Чем популярнее становится место, тем больше оно нуждается в защите", – говорит Даша и следом дополняет, что для нее, как для местного жителя, важно бережное отношение.

Фото: Дарья Бунина

Визитная карточка заповедника

Каньон Аксу – визитная карточка и сердце заповедника "Аксу-Жабаглы". В этом году старейшая природоохранная территория Центральной Азии отмечает свое столетие. И несмотря на такой юбилей, она по-прежнему вызывает немало вопросов.

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На дне глубокого ущелья, почти в 500 метрах ниже, стремительно несет свои воды река Аксу, рожденная ледниками Таласского Алатау. И именно в летний период она меняет привычный оттенок на красивый насыщенно-бирюзовый.

"Больше всего вопросов вызывает сама река с одноименным названием – Аксу. Ее название переводится как "Белая вода". После дождей или весеннего таяния снегов вода действительно становится светлой. По одной из версий, из-за известняка, который вымывается течением. А еще такие глубокие ущелья всегда считались местами силы", – говорит Даша.

Фото: Дарья Бунина

"Воронка Дьявола" и логово дракона

Местные гиды рассказывают старинную легенду: когда-то в этих скалах жил дракон, пока пророк Сулейман не изгнал его навсегда. Верить в это красивое предание или нет, каждый решает сам. Но среди причудливых скал и глубоких ущелий фантазия начинает работать сама собой. Атмосфера тут действительно мистическая.

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Пройдя немного дальше, оказываешься еще у одной природной достопримечательности, где восхищение соседствует с осторожностью. На первый взгляд кажется, будто ветви деревьев и бревна кружатся в причудливом танце. Но это не иллюзия – их непрерывно затягивает и вращает мощная речная воронка.

"На самом деле у этого места несколько названий. Кто-то говорит "Воронка дьявола", кто-то – "Пасть дьявола", но среди местных жителей и гидов чаще всего можно услышать название "Миксер". Когда смотришь сверху, становится понятно, почему – форма напоминает гигантскую чашу, в которой поток воды с бревнами движется по кругу. Отсюда и такое необычное название. Если говорить научным языком, это крупная воронка, сформировавшаяся естественным образом за тысячи лет под воздействием воды. Даже самые скептически настроенные туристы, оказавшись рядом, признаются, что место действительно производит очень сильное впечатление", – поясняет Дарья.

С этим местом навсегда связана трагическая история, произошедшая четыре года назад со студентами из Индии. Иностранцы приехали не просто полюбоваться местом, но и решили искупаться здесь. Поиски так и не принесли результатов, и тела не найдены до сих пор.

"Практически все трагические случаи происходили тогда, когда люди отправлялись в горы самостоятельно, без сопровождения гидов, сходили с безопасных маршрутов или сознательно нарушали правила безопасности. Аксу не то место, где стоит переоценивать свои силы. Горы не любят беспечности. Поэтому лучший способ сделать путешествие безопасным – соблюдать рекомендации специалистов и не искать приключений там, где они могут закончиться бедой", – предупреждает Дарья.

Этим летом Аксу стал точкой притяжения для туристов со всего мира. Однако, как подчеркивает Дарья, впечатления от путешествия должны сопровождаться ответственным подходом. Перед походом в горы она советует воспользоваться услугами профессионального гида и не пренебрегать правилами безопасности.

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В среднем поездка из Шымкента обходится от 35 тысяч до 60 тысяч тенге на человека в зависимости от программы и размера группы. Обычно в стоимость входят транспорт, сопровождение гида и экскурсия.

Фото: Дарья Бунина

Что важно знать перед посещением Аксу

"Большая ошибка – воспринимать это место как очередную смотровую площадку. Это горная местность с отвесными скалами, поэтому важно надевать удобную обувь, брать воду, учитывать погоду, не спускаться в воду в не отведенных для этого местах и не подходить близко к краю обрывов. Есть и простые, но очень важные правила: нельзя мусорить, разводить костры, ломать растения или искать более "эффектный" ракурс для фотографии. Ни одно фото не стоит риска", – говорит Дарья.

Соглашается с ней и жительница Шымкента, любительница горных походов Ирина Трапезникова. Ее семью по праву можно назвать настоящей туристской семьей. Вместе с супругом и двумя детьми они регулярно отправляются в путешествия и уже успели изучить большинство живописных маршрутов региона. А вот Аксу называют одним из самых любимых.

"Самое лучшее время для посещения каньона, на мой взгляд, – весна. Когда вокруг цветут полевые цветы, а скалы каньона покрываются мхом и по ним бежит вода. Очень зелено, красиво, а в сочетании с бирюзовым цветом Аксу выглядит чем-то нереальным", – делится Ирина.

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На счету Ирины тысячи километров самых разных троп и маршрутов. Каньон в Туркестанской области она называет самым эффектным, ради которого стоит прилететь не только из другого региона Казахстана, но и из другой части света.

"Мне довелось побывать и в Чарынском, и в Черном каньонах, но наш Аксу нравится мне гораздо больше. Он невероятно красивый, расположен совсем недалеко от города, а маршрут здесь достаточно легкий. Поэтому пройти его могут люди с разным уровнем физической подготовки. Всем туристам, которые приезжают в наш регион, я обязательно советую побывать здесь и своими глазами увидеть эту красоту", – поясняет путешественница.

Одни сравнивают Аксу с Гранд-Каньоном, другие вспоминают ущелья Кавказа и Балкан. Но чаще всего иностранные туристы признаются: "Мы даже не знали, что в Казахстане есть такие места".

Открой для себя Казахстан: лучшие места для путешествий, достопримечательности, культурные объекты, маршруты по городам и советы туристам мы собрали в гиде по Казахстану.

