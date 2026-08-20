Как неопытному студенту заинтересовать работодателя

Студенту необязательно иметь солидное резюме, чтобы успешно трудоустроиться. Эксперты уверяют: есть критерии, на которые работодатель обращает внимание независимо от стажа. Какие ошибки допускают соискатели на собеседованиях и что рассказывать о себе, когда нет опыта, разбирался Zakon.kz.

Мы узнали у исполнительного директора кадрового холдинга Ольги Якуповой, что может насторожить уже на первой встрече и чем студенту компенсировать отсутствие стажа.

"Опоздание без предупреждения, небрежный внешний вид, развязное или фамильярное поведение, отсутствие интереса к вакансии и компании, неподготовленность к встрече, невнимательность к собеседнику, телефон в руках во время разговора – все это будет негативно восприниматься независимо от возраста и наличия опыта. Единственная существенная скидка, которую работодатель действительно может сделать студенту – отсутствие профессионального опыта. От человека, который только начинает карьеру, нельзя ожидать того же уровня практических компетенций, что и от специалиста с несколькими годами работы. И это абсолютно нормально. А в целом студент на собеседовании сталкивается с теми же требованиями, что и любой другой кандидат. Сам по себе статус студента не является основанием для того, чтобы снижать требования к базовой деловой культуре, мотивации и ответственности", – поделилась опытом Ольга Якупова.

Любой работодатель ожидает от кандидата ответственности, обучаемости, заинтересованности и понимания того, зачем ему эта позиция. Отдельный вопрос – готовность совмещать учебу и работу.

"Работодателю важно понимать, какой у студента график, сколько времени он действительно может уделять работе и насколько реалистично для него совмещать учебу с рабочими обязанностями. Если кандидат сам не может объяснить, как он планирует это организовать, у работодателя могут возникнуть сомнения в его стабильности. При этом отсутствие профессионального опыта можно компенсировать другими вещами: участием в учебных или собственных проектах, волонтерством, дополнительным обучением, знанием языков и цифровых инструментов, организацией мероприятий. Поэтому проблема для работодателя обычно не в том, что перед ним студент без опыта, а в том, что кроме статуса студента кандидат больше ничего не может о себе рассказать", – пояснила эксперт по подбору персонала.

Что указать в резюме, если совсем нет опыта

Отсутствие опыта – не повод оставлять резюме студента пустым. Учебные проекты, волонтерство, фриланс, дополнительные курсы и даже личные инициативы могут показать работодателю навыки и мотивацию кандидата. Грамотно себя представить – уже половина успеха.

"Если у студента совсем нет опыта работы, первое, что я бы посоветовала – не пытаться его придумать или приукрасить. Отсутствие официального опыта само по себе не является проблемой, особенно если речь идет о первой работе. Вопрос в том, что кандидат может предложить работодателю вместо опыта", – подчеркнула руководитель кадрового холдинга Ольга Якупова.

В таком случае резюме студента должно отвечать на простой вопрос: "Почему мне стоит пригласить именно этого человека на собеседование?".

Начать стоит с базовых вещей:

нормальная фотография – актуальная и в деловом стиле;

контакты – номер телефона, к которому привязаны мессенджеры;

адрес электронной почты тоже имеет значение: лучше использовать имя и фамилию, а не ник, придуманный еще в школе.

Резюме должно быть составлено грамотно, без орфографических ошибок, с актуальными контактами, четко указанной позицией, на которую кандидат претендует, и аккуратно оформлено.

"Далее необходимо показать все, что может заменить профессиональный опыт. Это могут быть курсовые работы, практика, участие в студенческих организациях, фриланс, конкурсы. Например, если студент претендует на позицию в маркетинге и самостоятельно вел страницу небольшого проекта или организовывал мероприятие в университете, это уже определенный опыт, который можно описать, и показать результат. Можно указать и хобби, если они действительно характеризуют человека, или демонстрируют навыки, которые могут быть полезны в работе. К примеру, участие в спортивных соревнованиях, ведение собственного блога, творческие проекты, волонтерство или участие в профильных сообществах могут дать работодателю дополнительное понимание личности кандидата", – подсказал эксперт.

Надо не просто перечислить: "ответственный, коммуникабельный, быстро обучаюсь". Такие качества пишут практически в каждом резюме, и сами по себе они не дают работодателю представления о кандидате. Гораздо убедительнее показать свои способности через действия: что человек организовал, какой проект сделал, какими инструментами умеет пользоваться и какого результата добился. В идеале – прикрепить конкретные кейсы.

"Я бы также советовала студентам обязательно указывать цифровые инструменты и технологии, которыми они реально умеют пользоваться, а также дополнительное обучение, которое они уже прошли. Это могут быть AI-инструменты, сервисы для создания и анализа контента, сервисы аналитики, CRM и другие инструменты в зависимости от выбранной профессии. Кроме того, стоит указать профильные курсы, онлайн-программы, интенсивы, школы, тренинги и полученные сертификаты, особенно если они связаны с желаемой позицией. Знание иностранных языков также обязательно стоит вынести в отдельный блок". Исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова

Работодатель видит не только то, чему человек научился в университете, но и насколько он сам заинтересован в своем профессиональном развитии.

"Еще одна вещь, которая может существенно помочь студенту без опыта, – сопроводительное письмо. В нем можно кратко объяснить свою мотивацию и показать, почему кандидат откликнулся именно на эту вакансию. Например: "Я изучил вакансию и обратил внимание, что в этой позиции много задач, связанных с аналитикой социальных сетей. В рамках учебного проекта я самостоятельно анализировал контент и аудиторию нескольких брендов, поэтому хотел бы попробовать применить эти знания уже в реальном бизнесе". Даже короткое, но конкретное сопроводительное письмо может помочь работодателю увидеть мотивацию кандидата и его интерес к позиции", – акцентирует эксперт.

Распространенная ошибка – писать на все вакансии одно универсальное резюме. Даже без опыта его можно адаптировать под конкретную позицию.

Бесплатная работа: где заканчивается стажировка и начинается эксплуатация

В Трудовом кодексе РК нет понятия "стажировка" как отдельного основания для того, чтобы человек выполнял работу до официального трудоустройства. Однако на практике имеются нюансы.

"Нужно разделять профессиональную практику в рамках обучения и ситуацию, когда студент самостоятельно приходит в компанию с целью трудоустройства. Профессиональная практика – это часть образовательного процесса, которая дает возможность закрепить знания и получить практические навыки. Ее содержание, сроки и место прохождения определяются образовательной программой. При производственной практике студенту также может выплачиваться заработная плата. Совсем другая ситуация, когда студент приходит устраиваться на конкретную вакансию, а ему говорят: "Давайте сначала вы месяц бесплатно поработаете, покажете себя, а потом мы решим, брать вас или нет". Исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова

Законный и оптимальный для обеих сторон способ проверить работника в деле – это испытательный срок.

"Он устанавливается в трудовом договоре, начинается с даты начала работы и включается в трудовой стаж. В этот период на работника распространяются нормы трудового законодательства и условия трудового договора. При этом условия оплаты труда должны быть заранее определены в трудовом договоре. Они могут отличаться от тех, которые стороны договорились установить после успешного прохождения испытательного срока", – предупреждает эксперт.

То есть работодатель получает возможность посмотреть, насколько сотрудник соответствует его ожиданиям, а сотрудник – понять, подходит ли ему эта работа. Но есть принципиальный момент: испытательный срок – это уже трудовые отношения, а не бесплатная стажировка до трудоустройства.

По действующему Трудовому кодексу человек может быть допущен к работе только после заключения договора.

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Для студента возможен и другой вариант – официальное трудоустройство на неполный рабочий день, например, на полставки. Это особенно удобно, если нужно совмещать работу с учебой. При этом человек остается полноценным работником: официально оформляется и получает оплату за фактически отработанное время. Главное – не бояться задавать вопросы до выхода на стажировку или работу.

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Отсутствие опыта – нормальная ситуация для молодого специалиста. Работодатель имеет право оценить его профессиональные качества, но это не должно превращаться в ситуацию, когда человек месяц выполняет работу бесплатно, а решение о его дальнейшем трудоустройстве остается неопределенным.

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