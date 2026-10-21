Кошелек за бортом: кто несет ответственность за кражу из ручной клади

Самолет кажется одним из самых контролируемых мест: досмотр перед вылетом, закрытый салон, экипаж, камеры в аэропорту. Но даже здесь пассажир может столкнуться с обычной кражей. Кто несет ответственность за кражу на борту лайнера, выяснял Zakon.kz.

В последнее время в новостях все чаще появляются сообщения о кражах на борту самолетов. Пассажиры жалуются на пропажу денег и банковских карт из ручной клади, причем обнаруживают исчезновение ценностей порой уже после приземления.

Так, пассажирка рейса Алматы – Стамбул рассказала в Threads, что из ее рюкзака, находившегося в ручной клади, пропали 450 долларов (202 104 тенге) и банковская карта.

В другом случае у казахстанца во время перелета из Китая в Астану украли более 1,5 млн тенге.

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Подобные истории заставляют задуматься: насколько безопасно хранить ценные вещи на борту и что делать, если во время полета вы лишились денег? Можно ли рассчитывать на компенсацию и кто должен отвечать за произошедшее? На эти вопросы ответил юрист Сергей Уткин.

Сохраните не только вещи, но и доказательства

О кражах обычно начинают думать уже после того, как обнаруживают пропажу. Однако некоторые простые действия лучше сделать еще до поездки.

"Пассажиру не стоит оставлять ценные вещи, в том числе деньги, без присмотра на багажной полке и в салоне самолета. Если человек хочет заранее подстраховаться на случай возможной кражи, можно сфотографировать содержимое ручной клади, а при перевозке крупной суммы наличных зафиксировать имеющиеся купюры. Это может помочь подтвердить наличие и размер денежных средств в случае их пропажи", – объясняет юрист.

Если вещь исчезнет, одного словесного описания "там был дорогой телефон" может оказаться недостаточно. Чем больше документов подтверждают существование вещи и ее стоимость, тем проще обосновать размер ущерба.

Отдельная история – наличные деньги. Доказать, что в сумке находилась конкретная сумма, значительно сложнее, чем предъявить чек на ноутбук или смартфон. Поэтому крупные суммы наличных лучше по возможности не перевозить без необходимости, а если такая необходимость есть, не держать все деньги в одном месте.

И еще одно простое правило: самое ценное должно находиться под вашим контролем. Деньги, документы, карты и дорогостоящую электронику лучше не оставлять в легкодоступных внешних карманах сумки и без необходимости не убирать далеко от себя.

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Не превращайте ручную кладь в общий доступ

После взлета многие пассажиры расслабляются: достают наушники, книгу, ноутбук и засыпают. Ручная кладь при этом остается на верхней полке, иногда буквально в нескольких метрах от владельца.

Однако именно в этот момент стоит сохранять хотя бы минимальную бдительность. В первую очередь мы начинаем винить авиаперевозчика. Кажется логичным, если неприятность произошла прямо на борту, разбираться с ней должна авиакомпания. Но юридически ручная кладь и чемодан, который пассажир сдал при регистрации, – совсем не одно и то же. У них разный правовой статус, а значит, и правила ответственности перевозчика отличаются.

"Авиакомпания, как правило, не несет ответственности за кражу вещей из ручной клади пассажира, поэтому предъявлять к перевозчику требования о возмещении такого ущерба бессмысленно. Иная ситуация с вещами, сданными в зарегистрированный багаж: в этом случае ответственность перевозчика может наступать, однако она также является ограниченной и зависит от конкретных обстоятельств", – поясняет Сергей Уткин.

По словам специалиста, ответственность за ущерб, причиненный в результате кражи вещей из ручной клади, несет виновное лицо.

"Если преступника установят, потерпевший может предъявить гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела", – добавил юрист.

Пропажа обнаружилась прямо в самолете

Представим ситуацию: вы достаете кошелек перед посадкой и понимаете, что денег нет. Или замечаете, что из сумки исчез телефон.

Первое, что хочется сделать, – проверить все карманы еще раз. Это нормально. Но если вещь действительно пропала, затягивать с обращением не стоит.

"Если пассажир обнаружил пропажу, ему следует незамедлительно сообщить об этом бортпроводнику, а после прибытия в аэропорт обратиться в полицию. При этом важно понимать, что авиакомпания не может автоматически нести ответственность за действия преступника на борту самолета, равно как и за то, что правоохранительным органам не удалось установить виновного. Причины могут быть разными: от недостаточности доказательств до объективной невозможности определить, кто совершил кражу. Эти обстоятельства необходимо учитывать при оценке перспектив возмещения ущерба", – резюмирует Сергей Уткин.

Пассажиру важно как можно точнее восстановить события: когда он последний раз видел вещь, где находилась сумка, когда обнаружил пропажу, кто находился рядом.

При этом не стоит самостоятельно обвинять конкретного человека. Даже если подозрение кажется очевидным, установлением виновного должны заниматься компетентные органы.

Обнаружили пропажу уже после посадки: что делать

Ситуация становится сложнее, если пассажир заметил пропажу только в аэропорту или уже по дороге домой. Но это не повод махнуть рукой на произошедшее.

Прежде всего нужно сохранить все документы, связанные с перелетом: билет, посадочный талон, данные рейса. Далее как можно быстрее сообщить о произошедшем в полицию. Очень важно не ограничиваться устным рассказом. Если оформляется заявление или обращение, сохраните его копию или подтверждение подачи. Отдельно стоит собрать документы на пропавшие вещи. Если речь идет о телефоне, ноутбуке, часах или украшении, пригодятся чек, электронный заказ, банковская выписка, гарантийный талон, фотографии. Все это может помочь подтвердить не только факт владения вещью, но и ее стоимость.

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Маленькие хитрости, которые могут спасти большую сумму

Перед поездкой можно устроить своей ручной клади небольшой аудит безопасности: Сфотографируйте содержимое. Не обязательно устраивать фотосессию всей сумки. Достаточно сделать снимки самых дорогих вещей и документов на них. Запишите серийные номера. Особенно это касается ноутбуков, планшетов, фотоаппаратов и другой техники. Разделите деньги. Не складывайте всю наличность, карты и документы в один кошелек. Используйте внутренние карманы. Внешний карман, который легко открыть незаметно, – не лучшее место для денег. Проверяйте сумку после сна. Особенно если она находилась на верхней полке. Не оставляйте ценные вещи без присмотра. Даже если нужно ненадолго отойти. При подозрении на кражу сразу сообщайте экипажу. Не ждите окончания полета, если пропажа обнаружена уже на борту. Фиксируйте все. Время, место, номер рейса, обстоятельства, обращения к сотрудникам – эти детали могут оказаться важными позже.

Самолет может доставить вас в другую страну за несколько часов, но не всегда уберечь от неприятных сюрпризов. И если чемодан можно сдать под ответственность перевозчика, то за содержимым ручной клади пассажиру стоит следить особенно внимательно. Поэтому перед следующим путешествием проверьте не только паспорт, билеты и зарядку для телефона, но и то, где лежат деньги и ценные вещи.