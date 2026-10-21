Баку и Ереван: итоги международной недели президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в период с 15 по 16 октября посетил сразу два зарубежных саммита в Баку и Ереване, а также провел двусторонние встречи с эмиром Катара и президентом Израиля. Наиболее важные аспекты прошедшей поездки главы Казахстана – в материале Zakon.kz.

15 октября в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Переговоры были посвящены развитию двусторонних отношений, инвестициям, энергетике и торгово-экономическому сотрудничеству.

На следующий день, 16 октября, на Саммите лидеров по биоразнообразию в рамках COP17 в Ереване глава государства выступил с инициативами по защите природы, рассказал о восстановлении популяций сайгаков и снежных барсов, возвращении редких животных в естественную среду и предложил усилить международное взаимодействие для сохранения Каспийского моря.

Экономические переговоры и экологическая повестка стали двумя направлениями международной работы Казахстана в эти дни. В первом случае речь шла о расширении партнерства, а во втором – о том, как сохранить природные ресурсы и добиться практических результатов в охране биоразнообразия.

О чем говорили с лидерами Катара и Израиля

На переговорах с эмиром Катара стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, а также реализацию совместных инвестиционных и энергетических проектов. По информации Акорды, участники встречи также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

В официальном сообщении конкретные новые соглашения и объемы инвестиций не приводились. Поэтому дальнейший результат сотрудничества будет зависеть от того, какие из обсуждаемых направлений перейдут в стадию практической реализации.

Встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом также была посвящена развитию экономических связей. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит израильского лидера в Астану в апреле придал импульс двусторонним отношениям. Герцог в свою очередь положительно оценил поездку и заявил о наличии возможностей для дальнейшего сотрудничества.

Стороны затронули и международные вопросы. Президент Израиля приветствовал присоединение Казахстана к Совету мира. В дальнейшем развитие отношений будет зависеть в том числе от расширения торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Нам необходимо международное сотрудничество, основанное на подлинном партнерстве, неделимости и, самое главное, нацеленное на достижение конкретных результатов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Саммит в Ереване

На саммите COP17 в Ереване президент заявил, что охрана окружающей среды и формирование экологической культуры являются важными направлениями государственной политики Казахстана.

"Впервые в истории страны формирование высокой экологической культуры закреплено в нашей Конституции как один из принципов, составляющих основу государственности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, ответственность за природу должна проявляться в бережном отношении к ресурсам и в повседневных действиях граждан. Экономическое развитие, подчеркнул он, необходимо сочетать с сохранением природного богатства.

Президент также остановился на общенациональной инициативе "Таза Қазақстан". По его оценке, она постепенно выходит за рамки уборки территорий и становится частью общественных ценностей и образа жизни.

"Радует, что это движение вышло за пределы обычных экологических мероприятий и превращается в общенациональную идеологию, влияющую на мировоззрение и образ жизни граждан", – отметил он.

Таким образом, экологическая культура в представлении государства – это не только субботники, но и рациональное использование воды и других ресурсов, снижение вредного воздействия на окружающую среду и сохранение природного наследия для будущих поколений.

Важные инициативы

На саммите в Ереване президент обозначил ряд предложений, направленных на защиту биоразнообразия. Среди них – создание Международного фонда по защите редких видов и сохранению биоразнообразия, а также национальная программа на десять лет. Кроме того, ведется работа над созданием Национального банка генетического биоразнообразия.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность международного взаимодействия в управлении водными ресурсами. Ранее Казахстан выступил с инициативой создать в системе ООН Международную водную организацию.

Еще одно предложение – разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. Такая площадка, как ожидается, поможет странам Центральной Азии обмениваться научным опытом и развивать совместные природоохранные проекты.

В выступлении также прозвучала идея применять искусственный интеллект для решения экологических задач. На этом фоне президент предложил использовать международный центр "Alem.AI" в Астане для совместных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки специалистов.

"Предлагаем использовать международный центр искусственного интеллекта "Alem.AI" в Астане как платформу для совместных научных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки специалистов", – заявил глава государства.

Каспий и общая ответственность

Особую тревогу президент Казахстана выразил за судьбу Каспийского моря. Когда-то в нем обитало около миллиона тюленей.

За последнее столетие их численность сократилась примерно до 270 тысяч особей. Касым-Жомарт Токаев призвал все прикаспийские государства и международное сообщество активизировать совместные меры по сохранению экосистемы моря.

"Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море постигла та же участь", – сказал он, напомнив о трагедии Арала.

Президент в этом случае направил очень важный посыл, который стоит принять и другим лидерам. Ведь природе все равно, где проходят границы, и в одиночку ни одна страна Каспий не спасет и пустыню не остановит.

Кроме того, президент Казахстана напомнил, что опустынивание и нехватка воды угрожают стабильности во всем мире, и попросил ставить экологию выше политических разногласий. Совместная работа сегодня поможет уберечь регион от больших экологических проблем в будущем, и пример Арала показывает, чем грозит промедление.