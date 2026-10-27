Хвостатый пансион: как пенсионерка из Шымкента зарабатывает на любви к животным

64-летняя жительница Шымкента Александра Артемьева уже семь лет принимает на передержку кошек и небольших собак. Для каждого четвероногого гостя – отдельная комната, забота и почти домашний уют. Как любовь к животным превратилась в необычную подработку, рассказывает Zakon.kz.

Четвероногие гости

В квартире 64-летней Александры Артемьевой из Шымкента для четвероногих постояльцев отведена отдельная комната с кроватью. Здесь кошки и собаки остаются на время отсутствия хозяев. Александра принимает "на постой" только одного питомца, которому уделяет все свое внимание.

Когда дети выросли, у пенсионерки появилось больше свободного времени. Любовь к животным осталась с детства, поэтому возможность присматривать за чужими питомцами пришлась ей по душе.



Необычной подработкой Александра Владимировна занимается уже семь лет. А началось все с просьбы друзей, которые собирались уехать за границу и искали человека, способного присмотреть за их кошкой.

"Попросили взять кошечку на три месяца. Они уезжали в другую страну и очень переживали, как животное перенесет перелет. Поэтому решили доверить ее мне. Предложили оплату – я на пенсии, поэтому не стала отказываться. Тут и работа в радость, и лишние деньги не помешают. Так сработало сарафанное радио, и мне стали доверять других питомцев", – рассказывает Александра Артемьева.

Фото: из архива Александры Артемьевой

Постепенно у женщины появились постоянные четвероногие гости.

"Люблю животных с детства. У меня всегда были кошечки и собачки. Когда была ребенком, у меня жили и ворона, и черепашки, и ежик. Получаю массу положительных эмоций. Они поднимают настроение, дают радость, желание жить и делать добро", – делится женщина.

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При этом Александра подчеркивает, что не стремится превращать свою квартиру в гостиницу для животных.

"У меня не зоосадик и не зоогостиница. Я просто для души периодически беру домашних животных на передержку, когда их хозяева куда-нибудь уезжают. Им помощь, – они уже не переживают, и мне небольшая поддержка", – говорит она.

Пансион только для одного

У шымкентской зооняни есть принципиальное правило: одновременно она принимает только одного питомца. Поэтому две собаки или две кошки из разных семей в ее квартире никогда не встретятся. Да и попасть на такие "каникулы" может далеко не каждый четвероногий претендент.

"Беру очень избирательно, не каждого подряд. Только домашних, чистых, привитых, с паспортом. И обязательно узнаю характер животного. Беру маленьких собачек и котиков", – объясняет Александра.

Фото: из архива Александры Артемьевой

Перед тем как оставить питомца, хозяева рассказывают о его привычках, питании, режиме прогулок и сна. Зооняня старается строго соблюдать все рекомендации, чтобы животному было легче перенести разлуку. Ведь даже временное расставание с хозяином для кошки или собаки может стать серьезным стрессом.

"Если у меня остается собака, то в мои обязанности входит выгуливать, кормить, расчесывать, чистить ушки, зубы, – если хозяева делали это сами, а не ветеринар. После прогулки обязательно мыть лапы, а на улице следить, чтобы животное ничего не подбирало с земли. Если остаются кошечки, то мои обязанности – это вовремя убирать лоток, кормить, расчесывать, и, конечно, гладить", – говорит зооняня.

Для нее это не просто перечень обязанностей. У каждого четвероного гостя – свой характер, свои привычки и маленькие радости.

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Любимые питомцы

За годы необычной работы у зооняни побывало немало кошек и собак. Некоторые особенно запали ей в душу. Среди любимцев – ши-тцу по кличке Мишенька и чихуахуа Гелечка.

"У Мишеньки характер очень душевный, обаятельный, ласковый, игривый. Он всех любит, каждому радуется, очень легко поддается дрессировке. Это активный и живой песик. Часто во время прогулок к нам подходят дети и просят разрешения погладить собаку". Александра Артемьева

Фото: из архива Александры Артемьевой

Постоянные "постояльцы" узнают свою зооняню даже после долгой разлуки. И каждая новая встреча превращается в маленький праздник.

"Мишенька меня узнает на расстоянии и бежит, как говорится, сломя голову. Пытается лизать в лицо, проявляет невероятную радость. Гелечка тоже постоянная "клиентка". Но это старенькая собачка, поэтому не такая активная, как Миша. Она просто хвостиком проявляет радость и тыкается носиком мне в шею, когда я беру ее на руки". Александра Артемьева

А вот кошка Джесси оказалась настоящей недотрогой. Обычно она не позволяет посторонним себя гладить и признает только хозяйку. Но зооняне все же удалось завоевать ее доверие.

Фото: из архива Александры Артемьевой

За семь лет Александра Артемьева убедилась: у каждого животного свой характер, и универсального подхода здесь нет. Одному нужны игры и постоянное внимание, другому – спокойствие и возможность побыть в одиночестве.

Поэтому правило брать на передержку только одного питомца для нее остается неизменным. Пока хозяева в отпуске или отъезде, весь дом, забота и внимание зооняни принадлежат только одному четвероногому гостю.

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Так обычная квартира шымкентской пенсионерки превратилась в место, где кошки и собаки могут дождаться возвращения хозяев в привычной домашней обстановке. А сама пенсионерка нашла занятие, которое приносит ей не только небольшой доход, но и радость общения с животными.