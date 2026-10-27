Ручная работа: история казахстанки, получившей "кукольный Оскар"
Жительница Кокшетау Анастасия Елисеева создает авторских кукол, за которыми выстраиваются в очередь ценители со всего мира. В век цифровых технологий, маркетплейсов и массового производства ручная работа по-прежнему сохраняет особую ценность. За вещами, созданными одним мастером от начала до конца, стоят время, терпение и внимание к каждой детали. И ради такого произведения искусства некоторые люди готовы ждать: на одну куклу может уйти и месяц, и два, а сложная композиция способна занять и три.
Ее работы находятся в частных коллекциях в разных странах, а в октябре 2026 года имя кокшетауской художницы оказалось среди лауреатов международной премии "Пандора Платинум", которую в профессиональной среде называют "кукольным Оскаром".
При этом сама Анастасия говорит о своем деле довольно просто: когда-то она увидела кукол в интернете и поняла, – нашла то, чем действительно хочет заниматься.
К творчеству она была близка с детства. Бабушка по материнской линии была швеей, другая бабушка вышивала крестиком, мама вязала и шила. Особую роль сыграл отец – он не занимался рукоделием, зато учил дочь замечать красоту вокруг.
"Папа у меня обращал мое внимание на прекрасное всегда. "Настя, смотри, как горит огонь!" Или: "Ой, смотри, какой закат!" Он физически ничего не создает, но он учил меня творческому видению, вниманию к деталям", – вспоминает героиня Zakon.kz.
Анастасия родилась в Северо-Казахстанской области, а в Кокшетау переехала в 1999 году. После девятого класса получила профессию парикмахера-универсала и визажиста-стилиста, затем окончила университет по специальности "Дизайн интерьера". Позже получила еще одно высшее образование – в 2018 году окончила университет по специальности "Изобразительное искусство и черчение".
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До своего главного увлечения Анастасия занималась графикой и живописью, работала с маслом и акрилом, проходила многочисленные курсы. Но настоящий поворот в ее творческой жизни произошел после рождения сына. Однажды в декрете во время просмотра творческого сайта наша героиня увидела авторские куклы и настолько заинтересовалась, что решила попробовать создать свою.
Кукольное искусство по-настоящему захватило художницу, ведь оно объединило все, что ей было интересно: скульптуру, живопись, дизайн костюма, работу с текстилем, миниатюрами и аксессуарами.
"Созданию кукол я училась сама. Покупала какие-то журналы. Шерстила интернет – тогда были форумы, где можно было получить ответы на свои вопросы. Вот таким образом, буквально по крупицам я училась".Анастасия Елисеева
Процесс создания куклы начинается с лепки. Анастасия работает с несколькими видами материалов. Сначала создается мастер-модель, затем гипсовые формы, после чего будущая деталь отливается, обрабатывается и расписывается.
Дальше в дело идут текстиль, каркас, наполнение, лаки, материалы для росписи. Отдельно создаются одежда, обувь, аксессуары, подставка и даже упаковка.
"От скульптуры до последнего стежка в одежде, аксессуаров, подставок и коробок – я все делаю своими руками".Анастасия Елисеева
За год Анастасия создает около 14-15 кукол. На некоторые работы уходит два-три месяца. Сейчас она не принимает индивидуальные заказы, поскольку это еще больше увеличивает очередь.
Одним из востребованных направлений в "кукольном производстве" являются образы конкретных людей с портретным сходством. В Казахстане интерес вызывают и куклы в национальных костюмах. Сама Анастасия особенно любит восточную эстетику, декоративность и орнаменты. Вдохновение художница находит в людях, книгах, кино, природе и путешествиях.
Одна из самых известных работ Анастасии появилась из интереса к человеку, который давно стал частью мировой истории. В 2021 году к 60-летию первого полета человека в космос Анастасия создала две фигуры Юрия Гагарина. Одна изображала космонавта в летном комбинезоне, машущего рукой, вторая – Гагарина в форме летчика с букетом ромашек.
Для художницы это был осознанный выбор персонажа.
"Я решила для себя, что очень хочу сделать Юрия Гагарина, потому что он как человек, как культурная единица мне очень импонирует. Я изучала его историю. Улыбка у него такая, по-детски открытая, и это мне тоже очень близко. Я подумала: почему бы не попробовать?"Анастасия Елисеева
Работы представили на международной выставке в музее имени Кастеева в Алматы. Портрет Гагарина попал на афишу выставки. Позже информацию о проекте заметили в Москве и пригласили художницу представить работы в Музее космонавтики.
После завершения выставки Анастасия узнала, что музей решил приобрести часть представленных работ. Среди них оказались обе фигуры Гагарина. Сегодня они находятся в фонде Музея космонавтики. Для художницы из Кокшетау это стало одним из самых заметных событий в профессиональной биографии.
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Выставочная деятельность Анастасии началась еще в 2012 году. За это время она участвовала в международных и региональных выставках в Алматы, Кокшетау, Астане и Москве, представляла свои работы в крупнейших музеях Казахстана. С 2015 по 2020 год Анастасия также проводила мастер-классы, которые посетили более 100 человек из разных городов Казахстана. Некоторые ее ученики продолжают заниматься кукольным искусством.
В октябре 2026 года к длинному списку выставок и проектов добавилась новая профессиональная отметка. На международной выставке "Искусство куклы" в Москве были объявлены лауреаты премии "Пандора Платинум". Среди них оказалась и Анастасия Елисеева.
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Награду художнице принес проект из четырех авторских кукол "С первого взгляда и до последнего вздоха я буду любить тебя".
У каждой куклы Анастасии Елисеевой свой характер, настроение и история. А ведь все начиналось с обычного любопытства: однажды в декрете Анастасия увидела авторских кукол и захотела попробовать сама. Сегодня в ее творческой биографии десятки выставок и международная награда. Но, кажется, больше всего ей по-прежнему нравится сам процесс – когда из бесформенного материала постепенно появляется лицо, характер и новая история, которую хочется рассказать.