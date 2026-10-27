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Ручная работа: история казахстанки, получившей "кукольный Оскар"

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29 Фото: Zakon.kz
От увлечения в декрете до международной награды: художница из Кокшетау Анастасия Елисеева за 16 лет создала около 200 авторских кукол. Ее работы есть в частных коллекциях и Музее космонавтики в Москве, а в октябре 2026 года она стала лауреатом премии "Пандора Платинум", сообщает Zakon.kz.

Жительница Кокшетау Анастасия Елисеева создает авторских кукол, за которыми выстраиваются в очередь ценители со всего мира. В век цифровых технологий, маркетплейсов и массового производства ручная работа по-прежнему сохраняет особую ценность. За вещами, созданными одним мастером от начала до конца, стоят время, терпение и внимание к каждой детали. И ради такого произведения искусства некоторые люди готовы ждать: на одну куклу может уйти и месяц, и два, а сложная композиция способна занять и три.

Кокшетау, куклы, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Ее работы находятся в частных коллекциях в разных странах, а в октябре 2026 года имя кокшетауской художницы оказалось среди лауреатов международной премии "Пандора Платинум", которую в профессиональной среде называют "кукольным Оскаром".

При этом сама Анастасия говорит о своем деле довольно просто: когда-то она увидела кукол в интернете и поняла, – нашла то, чем действительно хочет заниматься.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

К творчеству она была близка с детства. Бабушка по материнской линии была швеей, другая бабушка вышивала крестиком, мама вязала и шила. Особую роль сыграл отец – он не занимался рукоделием, зато учил дочь замечать красоту вокруг.

"Папа у меня обращал мое внимание на прекрасное всегда. "Настя, смотри, как горит огонь!" Или: "Ой, смотри, какой закат!" Он физически ничего не создает, но он учил меня творческому видению, вниманию к деталям", – вспоминает героиня Zakon.kz.
Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Анастасия родилась в Северо-Казахстанской области, а в Кокшетау переехала в 1999 году. После девятого класса получила профессию парикмахера-универсала и визажиста-стилиста, затем окончила университет по специальности "Дизайн интерьера". Позже получила еще одно высшее образование – в 2018 году окончила университет по специальности "Изобразительное искусство и черчение".

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29
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До своего главного увлечения Анастасия занималась графикой и живописью, работала с маслом и акрилом, проходила многочисленные курсы. Но настоящий поворот в ее творческой жизни произошел после рождения сына. Однажды в декрете во время просмотра творческого сайта наша героиня увидела авторские куклы и настолько заинтересовалась, что решила попробовать создать свою.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Кукольное искусство по-настоящему захватило художницу, ведь оно объединило все, что ей было интересно: скульптуру, живопись, дизайн костюма, работу с текстилем, миниатюрами и аксессуарами.

Кокшетау, куклы, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

"Созданию кукол я училась сама. Покупала какие-то журналы. Шерстила интернет – тогда были форумы, где можно было получить ответы на свои вопросы. Вот таким образом, буквально по крупицам я училась".Анастасия Елисеева
Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Процесс создания куклы начинается с лепки. Анастасия работает с несколькими видами материалов. Сначала создается мастер-модель, затем гипсовые формы, после чего будущая деталь отливается, обрабатывается и расписывается.

Кокшетау, куклы, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Дальше в дело идут текстиль, каркас, наполнение, лаки, материалы для росписи. Отдельно создаются одежда, обувь, аксессуары, подставка и даже упаковка.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

"От скульптуры до последнего стежка в одежде, аксессуаров, подставок и коробок – я все делаю своими руками".Анастасия Елисеева

За год Анастасия создает около 14-15 кукол. На некоторые работы уходит два-три месяца. Сейчас она не принимает индивидуальные заказы, поскольку это еще больше увеличивает очередь.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Одним из востребованных направлений в "кукольном производстве" являются образы конкретных людей с портретным сходством. В Казахстане интерес вызывают и куклы в национальных костюмах. Сама Анастасия особенно любит восточную эстетику, декоративность и орнаменты. Вдохновение художница находит в людях, книгах, кино, природе и путешествиях.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Одна из самых известных работ Анастасии появилась из интереса к человеку, который давно стал частью мировой истории. В 2021 году к 60-летию первого полета человека в космос Анастасия создала две фигуры Юрия Гагарина. Одна изображала космонавта в летном комбинезоне, машущего рукой, вторая – Гагарина в форме летчика с букетом ромашек.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Для художницы это был осознанный выбор персонажа.

"Я решила для себя, что очень хочу сделать Юрия Гагарина, потому что он как человек, как культурная единица мне очень импонирует. Я изучала его историю. Улыбка у него такая, по-детски открытая, и это мне тоже очень близко. Я подумала: почему бы не попробовать?"Анастасия Елисеева
Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

Работы представили на международной выставке в музее имени Кастеева в Алматы. Портрет Гагарина попал на афишу выставки. Позже информацию о проекте заметили в Москве и пригласили художницу представить работы в Музее космонавтики.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

После завершения выставки Анастасия узнала, что музей решил приобрести часть представленных работ. Среди них оказались обе фигуры Гагарина. Сегодня они находятся в фонде Музея космонавтики. Для художницы из Кокшетау это стало одним из самых заметных событий в профессиональной биографии.

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Выставочная деятельность Анастасии началась еще в 2012 году. За это время она участвовала в международных и региональных выставках в Алматы, Кокшетау, Астане и Москве, представляла свои работы в крупнейших музеях Казахстана. С 2015 по 2020 год Анастасия также проводила мастер-классы, которые посетили более 100 человек из разных городов Казахстана. Некоторые ее ученики продолжают заниматься кукольным искусством.

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

В октябре 2026 года к длинному списку выставок и проектов добавилась новая профессиональная отметка. На международной выставке "Искусство куклы" в Москве были объявлены лауреаты премии "Пандора Платинум". Среди них оказалась и Анастасия Елисеева.

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Награду художнице принес проект из четырех авторских кукол "С первого взгляда и до последнего вздоха я буду любить тебя".

Кокшетау, куклы, игрушки, кукольница, хобби, Анастасия Елисеева, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:29

Фото: из архива Анастасии Елисеевой

У каждой куклы Анастасии Елисеевой свой характер, настроение и история. А ведь все начиналось с обычного любопытства: однажды в декрете Анастасия увидела авторских кукол и захотела попробовать сама. Сегодня в ее творческой биографии десятки выставок и международная награда. Но, кажется, больше всего ей по-прежнему нравится сам процесс – когда из бесформенного материала постепенно появляется лицо, характер и новая история, которую хочется рассказать.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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