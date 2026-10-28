Какие вопросы из Послания Токаева требуют особого внимания: мнение эксперта
По словам политолога Мади Раимова, в своем Послании глава государства затронул вопросы, которые активно обсуждаются в обществе и требуют особого внимания.
Одной из таких тем стало качество автомобильных дорог. Эксперт отметил, что проблема сохраняет актуальность из года в год: после зимы на многих участках дорожное покрытие разрушается, несмотря на проведенный ремонт.
"В этом выступлении президент обратил внимание на состояние дорог в стране. Каждый год мы сталкиваемся с похожей ситуацией: дороги ремонтируют, но весной, вместе с таянием снега, зачастую исчезает и новый асфальт. В своей речи глава государства дал понять, что качество дорожного строительства необходимо контролировать вплоть до используемых материалов", – отметил Мади Раимов.
Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также раскритиковал работу исполнительных органов, заявив, что они перекладывают ответственность друг на друга, тогда как качественные дороги по-прежнему не построены.
"Повторю: нам нужны очень качественные дороги. Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются", – подчеркнул президент.
Кроме того, глава государства поручил завершить в 2027 году качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. По его словам, ранее эта работа велась "ни шатко ни валко".
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Еще одной важной темой Послания стало инклюзивное образование. Токаев обратил внимание на растущую потребность в образовательных услугах для детей с особыми образовательными потребностями.
"Вопрос инклюзивного образования в этот раз получил большое внимание. Все больше детей нуждаются в качественном специализированном образовании. Это важнейшая составляющая нашей жизни, которой необходимо уделять особое внимание. Государство понимает, что на такие вопросы нужно реагировать своевременно. Думаю, что теперь в сфере образования детей с особыми потребностями появятся новые возможности для развития", – считает политолог.
Также президент поручил Министерству просвещения РК взять защиту прав учителей на особый контроль.
Отдельно Мади Раимов остановился на масштабах строительных проектов, о которых шла речь в Послании. По его мнению, развитие экономики требует расширения строительных возможностей и создания необходимой инфраструктуры для новых отраслей.
"Я был удивлен масштабами строительства, о старте которого говорилось в разных сферах. Экономическое развитие требует соответствующих строительных мощностей, и с каждым годом потребности растут. Для развития новых отраслей и кластеров необходимы новые масштабы строительства", – отметил эксперт.
По его словам, стране предстоят изменения, связанные с реформированием отдельных направлений, повышением рациональности расходов и финансированием приоритетных проектов. Политолог также обратил внимание на слова президента о необходимости отказаться от нерациональных подходов к строительству и планированию.
"Президент напомнил, что ранее строительство велось без должного учета необходимости и эффективности, а некоторые решения были нерациональными. Теперь такой подход должен измениться", – подчеркнул Мади Раимов.
Еще одним важным направлением остается внедрение искусственного интеллекта в различные сферы. По мнению эксперта, развитие технологий и стратегическое планирование должны учитывать в том числе возможные экономические трудности.
"На мой взгляд, государство заранее предусматривает стратегические решения, в том числе с учетом возможных кризисных ситуаций. Сегодня мы услышали решительную речь, в которой прозвучала рациональная критика и были уточнены направления дальнейшей работы государственных структур", – заключил политолог.
Ранее редакция писала о том, что озвучил президент Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", рассказав также, какие проекты будут реализованы в стране в ближайшие годы.