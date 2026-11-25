В 20 лет хочется и мир посмотреть, и обзавестись собственным жильем, и (самое главное) получить все это как можно быстрее. Как осуществить задуманное, если карьера только начинается, а зарплата пока далека от желаемой, выяснял Zakon.kz.

Мечты и цифры

Поколение Z, к которому обычно относят родившихся в 1997-2012 годах, начинает инвестировать раньше предыдущих поколений.

Согласно исследованию Binance Research, 30% молодых инвесторов впервые вложили деньги еще в студенческие годы или в начале взрослой жизни. Среди миллениалов таких 15%, среди представителей поколения X – 9%.

Но финансист Арсен Темирбаев считает, что привычка откладывать деньги сама по себе еще не гарантирует успеха.

"Рабочая альтернатива здесь – не "беречь любой ценой", а выстраивать систему, где каждый тенге получит конкретную задачу". Арсен Темирбаев

Возьмем молодого казахстанца с зарплатой 350 тыс. тенге. Допустим, 200 тыс. уходит на обязательные расходы, 50 тыс. – на развлечения и необязательные покупки. Оставшиеся 100 тыс. можно распределить между несколькими финансовыми целями. Но прежде всего нужно иметь запас.

"На случай неприятностей"

Представьте, что вы два года копили на машину, но потеряли работу. Без финансовой подушки придется потратить часть собранных средств на повседневную жизнь.

Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова рекомендует распределять доход по формуле 50/30/20:

50% – обязательные расходы: жилье, питание, транспорт, коммунальные услуги;

30% – развлечения, отдых, необязательные покупки;

20% – накопления и инвестиции.

Пропорции можно менять. Например, если вы намерены приобрести жилье, долю сбережений желательно увеличить до 30%.

Размер финансовой подушки эксперт советует рассчитывать, исходя из обязательных расходов за шесть месяцев. При ежемесячных затратах в 200 тыс. тенге из нашего примера резерв составит 1,2 млн тенге.

Начать можно с запаса на один месяц. Откладывая по 25 тыс. тенге, его удастся сформировать за восемь месяцев без учета банковских процентов. Это будет НЗ!

Квартира начинается не с миллионов

А как быть с покупкой жилья? Допустим, присмотренная квартира стоит 25 млн тенге, а для оформления ипотеки требуется первоначальный взнос в размере 20%.

Чтобы накопить необходимые 5 млн тенге на депозите при неизменной эффективной ставке 15% годовых, потребуется приблизительно:

при ежемесячном пополнении на 50 тыс. тенге – пять лет и семь месяцев;

на 75 тыс. тенге – четыре года и два месяца;

на 100 тыс. тенге – три года и четыре месяца.

Еще один вариант – жилищные сбережения. Помимо банковского вознаграждения, вкладчики получают ежегодную государственную премию в размере 20% от поощряемой суммы накоплений, не превышающей 200 МРП.

"До оформления ипотеки попробуйте пожить несколько месяцев так, словно уже выплачиваете ее. Если будущий платеж составляет 180 тыс. тенге, а аренда обходится в 110 тыс., направляйте разницу на жилищный вклад. Это позволит проверить собственные возможности и одновременно увеличить первоначальный взнос". Арсен Темирбаев

Первая машина: купить или взять в лизинг

Допустим, новый автомобиль стоит 10 млн тенге, а подержанный в хорошем состоянии – 7 млн. Если ежемесячно пополнять депозит на 100 тыс. тенге при неизменной эффективной ставке 15% годовых, на первый можно накопить примерно за пять лет и семь месяцев, на второй – за четыре года и четыре месяца.

С октября 2026 года казахстанцам доступна новая программа автолизинга с первоначальным взносом от 20%. Для автомобиля за 10 млн тенге это 2 млн.

Еще часть стоимости – например, 2 млн тенге – можно перенести на конец договора, уменьшив ежемесячные платежи. По истечении срока клиент сможет выкупить автомобиль либо, если позволяют условия программы, вернуть его или поменять на другой.

Прежде чем выбирать способ приобретения машины, оцените стоимость ее эксплуатации. Как мы подсчитали, содержание автомобиля обходится примерно в 70 тыс. тенге в месяц.

В отпуск без долгов

Предположим, вы запланировали недельный отпуск во Вьетнаме через восемь месяцев. Тур на одного человека обойдется в 700 тыс. тенге. Чтобы собрать необходимую сумму без кредита, потребуется ежемесячно откладывать по 87,5 тыс. тенге. Если забронировать тур заранее, можно воспользоваться скидками раннего бронирования – скидки здесь могут достигать 20-40% от стоимости отдыха в высокий сезон.

При выборе тура сравните не только предложения разных агентств, но и стоимость отдыха в соседние даты. Если вы не привязаны к каникулам или праздничным дням, этим преимуществом стоит воспользоваться.

Если же накопить нужную сумму не удалось, не обязательно отказываться от путешествия. Можно поменять направление, выбрать менее дорогой отель или перенести отпуск на период низкого спроса.

Каждой мечте – свой счет

А как быть, если хочется одновременно копить на квартиру, машину и путешествие? Один из вариантов – открыть несколько депозитов и распределять между ними деньги в зависимости от приоритетов.

Причем условия вкладов могут различаться. Для крупной покупки, запланированной через несколько лет, подойдет сберегательный депозит с повышенной доходностью. Для отпуска удобнее вклад с возможностью частичного снятия: деньги могут понадобиться задолго до вылета.

Если до достижения цели пять-десять лет, можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги. Однако необходимо учитывать, что их стоимость может снизиться именно тогда, когда понадобятся деньги.

"Преимущество зумеров перед старшими поколениями – время. В начале карьеры не каждый может позволить себе откладывать большие суммы. Но впереди годы и годы профессионального роста, увеличения заработка и накопления капитала. И чем раньше вы научитесь распоряжаться небольшими деньгами, тем проще будет управлять большими". Арсен Темирбаев

Если соединить все советы экспертов, то получится простое правило. Не бойтесь менять финансовые цели. С возрастом могут измениться ваши интересы, профессия и даже страна проживания. Главное, чтобы к моменту принятия важных жизненных решений у вас были деньги и свобода выбора.

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