#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
481.83
556.8
5.85
Туризм

Жителям Астаны и Талдыкоргана сообщили приятную новость про прямое сообщение

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:17
Между Астаной и Талдыкорганом запускается прямое пассажирское сообщение. Такой приятной новостью сегодня, 27 марта 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что курсирование беспересадочных вагонов по маршруту "Астана – Актогай – Талдыкорган" начинается почти через две недели – с 9 апреля.

"В состав поезда №122/121 "Астана – Семей – Астана" (перевозчик ТОО "Арай Транс KZ") включаются два беспересадочных вагона – 1 купейный и 1 плацкартный. После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок".Пресс-служба МТ РК

В ведомстве отметили, что курсирование предусмотрено через день.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:17
Поезд охватит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в праздничные дни

27 февраля 2026 года казахстанцам напомнили, что деньги за билет можно вернуть, даже если поезд ушел. Подробнее о том, что важно сделать сразу, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Читайте также
АФМ сделало срочное заявление про "возврат денег"
10:01, Сегодня
АФМ сделало срочное заявление про "возврат денег"
Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта
18:11, 04 марта 2026
Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта
Приятную новость объявили жителям Алматы, у которых есть лошади, коровы и свиньи
11:01, 26 февраля 2026
Приятную новость объявили жителям Алматы, у которых есть лошади, коровы и свиньи
Читайте также
Казахстан выиграл "золото" на Кубке Азии
10:02, Сегодня
Казахстан выиграл "золото" на Кубке Азии
Появился очередной кандидат на пост главного тренера "Актобе"
09:49, Сегодня
Появился очередной кандидат на пост главного тренера "Актобе"
В Румынии выразили восхищение голом таланта из Казахстана в матче чемпионата Европы-2026
09:19, Сегодня
В Румынии выразили восхищение голом таланта из Казахстана в матче чемпионата Европы-2026
Спорт – это путь, а не доказательство твоей ценности
08:40, Сегодня
Спорт – это путь, а не доказательство твоей ценности
