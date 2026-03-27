Жителям Астаны и Талдыкоргана сообщили приятную новость про прямое сообщение
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Между Астаной и Талдыкорганом запускается прямое пассажирское сообщение. Такой приятной новостью сегодня, 27 марта 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что курсирование беспересадочных вагонов по маршруту "Астана – Актогай – Талдыкорган" начинается почти через две недели – с 9 апреля.
"В состав поезда №122/121 "Астана – Семей – Астана" (перевозчик ТОО "Арай Транс KZ") включаются два беспересадочных вагона – 1 купейный и 1 плацкартный. После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок".Пресс-служба МТ РК
В ведомстве отметили, что курсирование предусмотрено через день.
