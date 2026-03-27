Жителям Астаны и Талдыкоргана сообщили приятную новость про прямое сообщение

Между Астаной и Талдыкорганом запускается прямое пассажирское сообщение. Такой приятной новостью сегодня, 27 марта 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что курсирование беспересадочных вагонов по маршруту "Астана – Актогай – Талдыкорган" начинается почти через две недели – с 9 апреля.

"В состав поезда №122/121 "Астана – Семей – Астана" (перевозчик ТОО "Арай Транс KZ") включаются два беспересадочных вагона – 1 купейный и 1 плацкартный. После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок". Пресс-служба МТ РК

В ведомстве отметили, что курсирование предусмотрено через день.

Материал по теме Поезд охватит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в праздничные дни

27 февраля 2026 года казахстанцам напомнили, что деньги за билет можно вернуть, даже если поезд ушел.