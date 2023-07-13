Джордж Расселл: Нет ничего лучше Уимблдона

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», поделился в социальных сетях фотографиями с проходящего в пригороде Лондона турнира "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

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"Нет ничего лучше Уимблдона", – написал Расселл в социальных сетях.

There’s nothing quite like Wimbledon. 🎾🍓🇬🇧 pic.twitter.com/w6iVJklI2u — George Russell (@GeorgeRussell63) July 12, 2023

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в четвертьфинале Уимблдона от Онс Жабер.