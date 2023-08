Виктория Азаренко отказалась от участия в канадском "Мастерсе"

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Виктория Азаренко, занимающая 19 место в рейтинге WTA, прокомментировала свой отказ от выступления на канадском турнире.

Dear fans, I am sorry to say, but I have unfortunate news that during my warm up for tonight’s match, I re-injured a lingering injury that I thought was resolved and need to withdraw from the match. Wishing the event all the best success and good luck to Sloane for the rest of…