Виктория Азаренко отказалась от участия в канадском "Мастерсе"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила травму и не вышла на встречу против американки Слоан Стивенс в рамках второго круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

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Виктория Азаренко, занимающая 19 место в рейтинге WTA, прокомментировала свой отказ от выступления на канадском турнире.

"Дорогие болельщики, мне очень жаль, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я вновь получила травму, которую считала решенной, и вынуждена сняться с матча. Желаю всем успехов и удачи Слоан в оставшейся части турнира. Я люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения", – написала Азаренко в обращении к фанатам. Виктория Азаренко

Dear fans, I am sorry to say, but I have unfortunate news that during my warm up for tonight’s match, I re-injured a lingering injury that I thought was resolved and need to withdraw from the match. Wishing the event all the best success and good luck to Sloane for the rest of… — victoria azarenka (@vika7) August 9, 2023

Таким образом, Стивенс автоматически прошла в третий круг турнира, где встретится с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4 WTA) и американкой Дженнифер Брэйди (584 WTA). Игра с участием первой ракетки Казахстана была отложена из-за дождя.