Исторической победой закончился матч Рыбакиной

Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA ранним утром 1 ноября.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.

