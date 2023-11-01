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Исторической победой закончился матч Рыбакиной

Елена Рыбакина провела второй матч на групповой стадии Итогового чемпионата WTA Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые с истории выиграла матч в итоговом турнире WTA в Канкуне, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA ранним утром 1 ноября.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.

За вторую путевку от группы Bacalar в последнем туре сыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Этот матч пройдет в ночь на 3 ноября.

Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг турнира во Франции.

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Мария Мельникова
Рыбакина Елена Казахстан
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