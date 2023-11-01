Исторической победой закончился матч Рыбакиной
Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.
Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA ранним утром 1 ноября.
Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.
Cool, calm & collected 😎— wta (@WTA) November 1, 2023
Elena Rybakina holds off Sakkari 6-0, 6-7(4), 7-6(2) for her maiden WTA Finals win.#WTAFinals pic.twitter.com/HpPqapQWar
За вторую
путевку от группы Bacalar в последнем туре
сыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
Этот матч пройдет в ночь на 3 ноября.
Ранее лучший теннисист Казахстана Александр
Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг
турнира во Франции.