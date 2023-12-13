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Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков в 2023 году

Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков в 2023 году Фото: atp
Ассоциация теннисистов-профессионалов продолжает объявлять лауреатов премии ATP Awards. На этот раз определился победитель в номинации Fans’ Favourite. Любимым игроком болельщиков ATP в 2023 году признан Янник Синнер, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский теннисист, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, впервые стал обладателем этой награды. В прошлом году ее выиграл испанец Рафаэль Надаль, а до этого 19 раз подряд – швейцарец Роджер Федерер.

Отметим, что впервые с 2002 года эту награду взял не представитель "Большой тройки". В 2001 и 2002 годах победителем в этой номинации становился россиянин Марат Сафин.

В 2023 году Синнер впервые выиграл "Мастерс" в Торонто, дошел до полуфинала Уимблдона, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Ранее розыгрыш с участием Янника Синнера был признан самым лучшим в сезоне 2023. 

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