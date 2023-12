Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков в 2023 году

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Итальянский теннисист, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, впервые стал обладателем этой награды. В прошлом году ее выиграл испанец Рафаэль Надаль, а до этого 19 раз подряд – швейцарец Роджер Федерер.

Отметим, что впервые с 2002 года эту награду взял не представитель "Большой тройки". В 2001 и 2002 годах победителем в этой номинации становился россиянин Марат Сафин.

It has been an unforgettable year for @janniksin, who is taking home the Fans’ Favourite Award! 👏 #ATPAwards



Read more 👇