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Иван Любичич: У Новака психологическая проблема

Иван Любичич высказался о проблемах лидера мирового рейтинга Новака Джоковича Фото: itftennis.com
Легенда хорватского тенниса Иван Любичич высказался о проблемах лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Экс-третья ракетка мира заявил, что у сербского игрока психологические трудности, сообщает Zakon.kz.

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В сезоне 2024 года Новаку еще не удалось взять ни одного титула, что стало сенсацией в мужском туре. Экс-тренер швейцарца Роджера Федерера Любичич отметил, что сильнейший теннисист планеты Джокович, скорее всего, вернется в строй к Открытому чемпионату Франции, который пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.

"У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убежден, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придет в норму", – приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.

Последним турниром Новака Джоковича стал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге этого "тысячника" 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" потерпел сенсационное поражение от итальянца Луки Нарди (LL), который занимал 123-е место в табели о рангах.

На первом в сезоне турнире "Большого шлема" Джокович не смог выйти в финал. Также серб снялся с "Мастерса" в Майами (США). 

Ранее Новак Джокович сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем, с которым работал на протяжении шести лет. Позже сербский теннисист заявил, что не знает, появится ли в его команде новый специалист.

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