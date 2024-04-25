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Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Португалии

Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Португалии Фото: KTF
В португальском Оэйраше проходит турнир серии ITF (грунт). Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал казахстанка в паре со спортсменкой из Нидерландов Бибианой Схоофс одержала победу над дуэтом Ана-Филипа Сантос (Португалия) / Лусия Кортес-Льорка (Испания) со счетом 6:3, 6:1.

В стартовом матче Анна и Бибиана обыграли румынский тандем Ирина Мария Бара / Андреа Миту со счетом 6:2, 6:2.

Для Анны Данилиной это первый турнир после выступления за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг.

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