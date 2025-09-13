#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Все о теннисе

Казахстан проиграл Корее в Кубке Дэвиса

теннисист, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 13:54 Фото: Федерация тенниса Казахстана
В Чхунчхоне (Южная Корея) состоялся четвертый матч Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

На корте встретились казахстанец Дмитрий Попко и кореец Хьен Чан. Встреча завершилась победой Чана со счетом 6:3, 7:5.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 13:54
Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде

Таким образом, сборная Южной Кореи переигрывает Казахстана с общим счетом 3:1. Единственное очко для нас добыл Александр Шевченко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде
Все о теннисе
10:57, Сегодня
Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде
Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины
Все о теннисе
16:13, 30 апреля 2025
Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины
"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Все о теннисе
11:32, 30 апреля 2025
"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: